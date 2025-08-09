Marsilio, Perissa, Rocca e Quarzo: FDI esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesca, storica educatrice di Roma Capitale

Marsilio, Perissa, Rocca e Quarzo: Fratelli d’Italia esprime profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa di Francesca, storica educatrice precaria di Roma Capitale.
Esempio di dedizione al servizio, ha saputo rappresentare con passione e competenza le istanze del settore 0-6, sia nei ruoli sindacali sia nei comitati.
Con la sua determinazione e umanità seppe toccare il cuore delle Istituzioni e della Premier, in occasione della scorsa richiesta di proroga delle graduatorie: una battaglia cui demmo seguito e che portò al risultato di consentire a molte precarie di proseguire il proprio lavoro.
Nel suo ricordo, Fratelli d’Italia rinnova con ancora maggiore motivazione l’impegno a salvaguardia di chi, con professionalità e dedizione, garantisce ogni giorno la funzionalità dei servizi educativi 0-6.
Anche nel suo nome, continueremo a portare avanti i suoi sogni e le sue battaglie.
Ci uniamo al dolore della famiglia, delle colleghe e delle istituzioni di Roma Capitale, ivi compreso il sindacato e i gruppi di riferimento. Con un pensiero di sincera vicinanza e stima.
Marsilio, Perissa, Rocca e Quarzo: Fratelli d’Italia esprime profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa di Francesca, storica educatrice precaria di Roma Capitale.