(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 VERTENZE BEKO E FEDRIGONI: MONITORAGGIO ATTIVO E NUOVE PROSPETTIVE CON LA ZES
“La Zona Economica Speciale (ZES) è un’opportunità concreta. Dopo anni di attesa, siamo riusciti a portarla nelle Marche. Può attrarre investimenti e rilanciare aree industriali in difficoltà come Fabriano. Ora serve responsabilità e concretezza”.
Così l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi questa mattina al ‘Tavolo comunale per il Lavoro’, convocato insieme al sindaco di Fabriano Daniela Gergo con la partecipazione di sindacati, associazioni di categoria e amministratori comunali e provinciali, per fare il punto sulle vertenze Beko e Fedrigoni. Presente anche l’assessore Chiara Biondi.
Aguzzi ha ricordato che questi incontri periodici servono a verificare il rispetto degli impegni assunti dalle aziende nei tavoli nazionali al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). “Il nostro obiettivo – ha sottolineato – è stabilizzare il territorio, garantire occupazione e tutelare la presenza industriale”.
Per quanto riguarda Fedrigoni, l’assessore ha evidenziato che gli impegni presi stanno trovando concreta applicazione: l’azienda ha confermato la volontà di mantenere attività sul territorio e di riassorbire una parte significativa dei lavoratori. “La formazione prevista dall’accordo è stata richiesta ed è in fase di attivazione” ha spiegato.
“Sul fronte Beko, sono in corso le uscite volontarie previste dall’accordo. Chi non aderirà potrà contare sulla cassa integrazione, così da garantire tutele a tutti i lavoratori coinvolti. Il nostro obiettivo – ha ribadito – è il reimpiego, sia in nuovi progetti sia all’interno della stessa azienda”.
Aguzzi ha anche ricordato la criticità legata al marchio Fedrigoni, concesso in uso a un’azienda estera. “È in corso una causa legale – ha precisato – e non possiamo entrare nel merito, ma il danno d’immagine è evidente”.
“In conclusione, l’assessore ha ribadito l’impegno della Regione a riaprire il tavolo Fedrigoni, richiedere al MIMIT l’istituzione di un Tavolo dell’elettrodomestico per la vertenza Beko e convocare un summit con le agenzie per il lavoro, così da avere un quadro chiaro sulla situazione dei lavoratori interinali.
