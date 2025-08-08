CS Asili nido, quasi 104 milioni di euro per ulteriori 164 interventi di nuova costruzione o riconversione

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Ministero dell’Istruzione e del Merito
Asili nido, quasi 104 milioni di euro per
ulteriori 164 interventi di nuova costruzione o riconversione.
Valditara: “Sosteniamo concretamente le famiglie, riduciamo
le disuguaglianze territoriali e garantiamo pari opportunità educative”
Queste risorse, destinate per il 78,2% a interventi nel Mezzogiorno, provengono dal fondo di 819,7 milioni di euro stanziato dall’articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (Investimento 1.1 – Missione 4, Componente 1 del PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
