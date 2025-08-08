CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–08-08-25–CONTRAFFAZIONE – Spiagge, piazze e mercatini estivi la multinazionale del falso attacca quasi 1.200 imprese artigiane sarde

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Federico Marini
CONTRAFFAZIONE – Spiagge, piazze e mercatini estivi: la
multinazionale del falso attacca quasi 1.200 imprese artigiane sarde. Dalla
moda fino alle apparecchiature elettriche: oltre 3mila posti di lavoro a
rischio. Giacomo Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): “Non
comprate patacche e occhio ai falsi made in Italy”.
Associazioni Estate, purtroppo, è sempre più sinonimo di contraffazione e di offensiva al made
Territoriali in Italy.
In Sardegna, sotto attacco della “multinazionale del falso”, ci sono 1.466 imprese,
Cagliari di cui 1.174 artigiane; queste ultime rappresentano il 3,5% dell’artigianato sardo ma ben
su 6 è esposta al fenomeno e tale dato colloca la nostra Isola al 15esimo posto della
Via Campanelli, 41 classifica delle regioni italiane.
Via Brig.Sassari, 37 Cosmetici, gioielli, occhiali, giocattoli ma soprattutto è l’area della “moda” quella
più a rischio, con le imprese dell’abbigliamento e degli accessori, delle calzature, del
Sassari tessile e della maglieria che vedono quotidianamente compromessa la propria esistenza.
rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna che, su dati della
Via Sangallo 67 Camere di Commercio, ha analizzato i settori, le imprese e gli addetti dell’artigianato
“Siamo in una stagione – commenta Giacomo Meloni, Presidente Regionale di
Confartigianato Imprese Sardegna – in cui il fenomeno del “falso” fa sentire i suoi
effetti per questo diciamo forte e chiaro: non comprate “patacche””.
Per l’Associazione Artigiana, la contraffazione è un furto di reputazione che
colpisce soprattutto le piccole imprese, quelle che con fatica e dedizione costruiscono
ogni giorno valore autentico servono controlli più efficaci, ma anche una cultura diffusa
della legalità e del consumo consapevole.
“Difendere l’artigianato del nostro territorio significa proteggere il cuore del
nostro sistema produttivo e il futuro di migliaia di imprese oneste – sottolinea Meloni –
continueremo a vigilare sul fenomeno e a chiedere maggiore tutela per gli imprenditori.
E non ci riferiamo soltanto al commercio abusivo di merce contraffatta sulle spiagge o
nelle principali piazze, ci sono anche altri aspetti da tenere sotto controllo: per esempio
l’organizzazione dei mercatini cosiddetti “artigianali”, un “marchio” che viene
assegnato, a nostro parere, senza i necessari controlli. Spesso di artigianale in
esposizione c’è veramente poco”.
Nell’Isola, sono sotto attacco i settori della moda (tessile, abbigliamento, calzature,
accessori, maglieria, accessori), dei cosmetici, delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, della gioielleria, dei giocattoli, e delle le forniture mediche e occhiali.
A livello territoriale, la maglia nera spetta alla provincia di Cagliari con 682
imprese coinvolte di cui 497 artigiane; seguono Sassari-Gallura con 451 di cui 381
artigiane, Nuoro con 231 di cui 229 artigiane e Oristano con 102 di cui 67 artigiane.
A livello nazionale le imprese operanti nei settori maggiormente esposti alla
contraffazione sono 113.886, di cui 69.483 artigiane (il 26,8% del manifatturiero
artigiano).
Sul “podio regionale”, per i rischi maggiori, ci sono Toscana (12.570 imprese
artigiane), Lombardia con 11.536 e Veneto con 7.688.
“Il mercato del falso è un fenomeno che non esitiamo a definire “criminale” –
continua Meloni – e che va combattuto a livello internazionale, nazionale, regionale fino
ad arrivare al locale”.
Per Confartigianato, l’azione repressiva e la collaborazione tra le Forze
dell’Ordine di tutti i Paesi, devono essere accompagnate da attività di prevenzione e da
iniziative legislative a tutela dell’origine e della qualità dei prodotti, a cominciare
dall’approvazione di una regolamentazione europea, come quella sul “made in”, che
obblighi a indicare l’origine dei prodotti e garantirne la piena tracciabilità. Bisogna,
altresì, intensificare le attività di formazione e informazione alle imprese e ai consumatori
sui danni provocati dalla contraffazione, sulla difesa della proprietà intellettuale e
industriale.
“Per questo ribadiamo la necessità di una Legge Europea per contrastare la
contraffazione e istituire un marchio “100% Made in Italy” – conclude il Presidente di
Confartigianato Sardegna – infatti proteggere la qualità manifatturiera italiana e
contrastare il falso, per le nostre imprese, sono impegni prioritari”.
