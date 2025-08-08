Close Menu
[Comune Palermo] AMG Energia, nuovi semafori: via Parlavecchio completati di notte i lavori di scavo, pronti gli impianti di via Roma e di via Pitré

Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 *AMG ENERGIA SPA*
*AMG Energia, nuovi semafori: via Parlavecchio completati di notte i lavori
di scavo, pronti gli impianti di via Roma e di via Pitré*
È stato completato ieri notte (giovedì 7 agosto) lo scavo con
attraversamento stradale in via Gaetano Parlavecchio per la realizzazione
del nuovo semaforo a ciclo fisso all’incrocio con via del Vespro. AMG
Energia, con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato, come
già fatto per il nuovo impianto a ciclo fisso di via Roma, ha effettuato di
notte la parte più complessa delle attività di scavo necessaria per la posa
dei cavi di alimentazione: una prima tranche di lavori (lo scavo
all’altezza dell’ingresso del cimitero di Sant’Orsola) è stata realizzata,
invece, di giorno. Adesso i lavori continueranno con l’installazione di
paline e lanterne del nuovo impianto che si trova davanti al complesso
didattico “Aule nuove” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.
Sono stati completati, invece, i lavori di realizzazione del semaforo a
ciclo fisso di via Roma all’incrocio con via Mariano Stabile e di quello a
chiamata di via Pitrè, all’altezza della cittadella della Polizia: per
l’attivazione degli impianti si attende l’installazione dei misuratori da
parte della società di distribuzione di energia elettrica.
L’installazione dei nuovi impianti, che avranno lanterne a LED e
dispositivi sonori per non vedenti, è stata decisa dall’Ufficio Traffico e
Mobilità del Comune di Palermo per disciplinare incroci caratterizzati da
alta densità di traffico ed aumentare il livello di sicurezza a tutela
soprattutto dei pedoni. Fanno parte di un pacchetto di lavori di
manutenzione straordinaria (dell’importo complessivo di euro 149.835)
affidati ad AMG Energia.
Palermo, 8 agosto 2025
Foto: completati i lavori di installazione del nuovo semaforo all’incrocio
tra via Roma e via Mariano Stabile

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl