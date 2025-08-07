(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Toscana, Scotto (Pd), ottima notizia esito voto M5S
“Ottima notizia il voto on line del M5S sull’alleanza con il centrosinistra in Toscana. L’obiettivo è costruire un capo progressista competitivo e aperto per battere le destre in tutto il paese. A partire dalle sette regioni che votano. Insieme, si può fare” così sui social, il democratico Arturo Scotto.
Roma, 7 agosto 2025
