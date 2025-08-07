Close Menu
Il Borgo dei Desideri – Polvere di stelle sui Monti Martani

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 **Il Borgo dei Desideri – Polvere di stelle sui Monti Martani**
Domenica 10 agosto
Domenica 10 agosto 2025 torna l’appuntamento più atteso e “desiderato” dell’estate “borghigiana”: Il Borgo dei Desideri, uno degli eventi simbolo dell’Associazione BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA giunto alla sua quinta edizione, organizzato in simultanea da moltissimi dei comuni aderenti alla rete.
A Massa Martana il “Borgo dei desideri” si trasforma in “Polvere di Stelle”, un evento a cura della Pro Loco di Massa Martana con un suggestivo trekking al tramonto seguito dall’ossevazione delle stelle nella splendida cornice dei Monti Martani.
I partecipanti potranno affidare i propri desideri al cielo stellato, nella speranza che si avverino: sarà possibile scrivere il proprio desiderio e lasciarlo nel luogo speciale segnalato creando un filo invisibile che unisce cuore, memoria e territorio.
Il tema del 2025 invita ciascuno a rivolgere uno sguardo interiore, immaginando un futuro migliore per sé stessi.
Il tema dei desideri da esprimere è: “Se io fossi………farei ……..” una riflessione libera e creativa su ciò che si vorrebbe essere e ciò che si vorrebbe realizzare nella propria vita. Un piccolo gesto di consapevolezza e aspirazione personale che si trasforma in una promessa al proprio futuro.
I desideri così raccolti verranno esaminati e inviati all’Associazione i Borghi Più Belli d’Italia concorrendo alla premiazione finale fra tutti quelli inviati da tutti i Borghi aderenti all’iniziativa.
Il desiderio vincitore riceverà in regalo una Smartbox dei Borghi più Belli d’Italia.
Si ringrazia la Pro Loco di Massa Martana per la realizzazione dell’evento.
***Il Sindaco – Francesco Federici***
COMUNE DI MASSA MARTANA

