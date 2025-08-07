Comunicato stampa. ATAC, Metro B: servizio momentaneamente sostituito da bus per rami sui binari

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Grazie per l’attenzione.
*ATAC, Metro B: servizio momentaneamente sostituito da bus per rami sui
binari*
Il servizio della metro B è momentaneamente sostituito da bus per
consentire ai vigili del fuoco di rimuovere alcuni rami, caduti da una
proprietà privata, che interferiscono con la circolazione dei treni.
Le operazioni sono in corso. Il servizio verrà ripristinato al termine
dell’intervento.
Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it.
*Ufficio Stampa Atac*
*Via Prenestina, 45
00176
Roma
Tel. +39
http://www.atac.roma.it
**Seguici su**
_
_
*Le informazioni, le notizie e i dati contenuti nella presente
comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai
destinatari indicati in indirizzo.*
*La diffusione, distribuzione e/o la
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e s.m. e i. in tema di
protezione dei dati personali.*