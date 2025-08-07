Close Menu
Comunicato stampa. ATAC, Metro B: servizio momentaneamente sostituito da bus per rami sui binari

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Grazie per l’attenzione.
*ATAC, Metro B: servizio momentaneamente sostituito da bus per rami sui
binari*
Il servizio della metro B è momentaneamente sostituito da bus per
consentire ai vigili del fuoco di rimuovere alcuni rami, caduti da una
proprietà privata, che interferiscono con la circolazione dei treni.
Le operazioni sono in corso. Il servizio verrà ripristinato al termine
dell’intervento.
Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it.
