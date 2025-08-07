Comunicato Stampa 1400/2025 I dati della statistica regionale. Presidente Zaia, “Veneto solido e resiliente. Cresce il PIL, aumenta l’occupazione con una disoccupazione tra le più basse d’Italia”

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Bollettino socio-economico

del Veneto

I principali dati congiunturali

Luglio 2025

a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Il Bollettino socio-economico del

Veneto

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Contesto nazionale

“Migliora la fiducia delle imprese”

pag.4

Prodotto interno lordo

“+0,8% la previsione della crescita regionale nel 2025”

pag.5

L’inflazione

“Inflazione all’1,7% a maggio 2025”

pag.6

Imprese

“Nel 2025 prosegue il processo di riorganizzazione della base

imprenditoriale regionale”

pag.7

Interscambio commerciale

“L’export veneto in calo nel primo trimestre del 2025”

pag.8

Turismo

“Il 2024 è il nuovo record storico”

pag.9

Giovani e istruzione

“Negli Atenei veneti la contribuzione varia da 1.036€ a 1.565€”

pag.10

Il Mercato del lavoro

“Il 2025 apre con un’occupazione solida”

pag.11

Ambiente e clima

“Il nuovo consumo di suolo va monitorato”

pag.12

Mobilità e trasporti

“Auto ibride ed elettriche più frequenti, ma ancora una minoranza”

pag.13

Popolazione e società

“I cittadini stranieri sono una popolazione giovane”

pag.14

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Contesto nazionale

Variazioni % rispetto al mese precedente

giu-25

Indice del fatturato delle imprese

industriali

Clima di fiducia

Indice del valore delle vendite

Prezzi

mag-25

apr-25

mar-25

feb-25

gen-25

dic-24

nov-24

ott-24

set-24

ago-24

lug-24

giu-24

Totale

Nazionale

Estero

Consumatori

Imprese Totale

Manifatturiere

Costruzioni

Servizi di mercato

Commercio al dettaglio

Totale

Alimentari

Non alimentari

Al consumo

Alla produzione dell’industria

64,45

68,13

72,73

75,44

79,27

73,86

74,35

75,63

74,02

80,36

85,15

82,25

Prezzo del petrolio Brent ($/barile) (a)

71,44

Cambio euro/dollaro (a)

1,1516 1,1278 1,1214 1,0807 1,0413 1,0354 1,0479 1,0630 1,0904 1,1106 1,1012

1,0844 1,0759

(a) Valori assoluti

A giugno 2025 l’indice di fiducia delle imprese cresce per il secondo mese consecutivo; l’aumento si estende a tutti i settori eccetto il commercio al dettaglio. La fiducia dei consumatori torna a calare dopo la crescita dello scorso mese.

A maggio 2025, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio registrano una diminuzione in valore e in volume a causa del calo del comparto alimentare. Il settore non

alimentare, invece, risulta stabile.

A giugno 2025, secondo le stime preliminari, l’inflazione nazionale aumenta leggermente, +0,2% rispetto a maggio.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat, EIA – U.S. Energy Information Administration, Banca d’Italia

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Prodotto interno lordo

LE PREVISIONI

IL CONFRONTO

Variazione % 2024/23

Prodotto interno lordo

Spesa per consumi finali delle famiglie

Investimenti fissi lordi

Veneto

Veneto

Italia

Italia

(a) Valore aggiunto per unit‡á di lavoro

LO STORICO – VENETO

(valori reali)

Valori in milioni

di euro

Var. %

2023/2022

(valori correnti)

Valori in milioni

di euro

Prodotto interno lordo

177.385,3

196.967,9

Spesa per consumi finali

delle famiglie

95.773,6

109.767,4

Investimenti fissi lordi

40.451,2

45.090,2

0,9 0,9

1,1 1,1

Germania

PRODUTTIVITÀ 2024(a)

(migliaia di euro)

Area Euro

PIL PROCAPITE 2024

(migliaia di euro)

Regno Unito

Italia

Spagna

Veneto

Variazione % 2025/24

Francia

Italia

Italia

Veneto

Veneto

Mondo

Variazioni % rispetto all’anno precedente

Nel 2024, nonostante gli shock avversi, si evidenzia una buona resilienza: lo scenario

internazionale rimane caratterizzato da solide condizioni del mercato del lavoro e da

un’inflazione in calo nella maggior parte delle economie. In Europa, nonostante una

dinamica dei salari sostenuta e la normalizzazione della politica monetaria in atto,

rimangono criticità legate alla debolezza produttiva. L’Italia beneficia di una situazione di stabilità economica e politica e un Veneto in linea con le attese mantiene una

ricchezza pro capite più elevata della media italiana ed europea.

In Italia il Prodotto Interno Lordo nei primi tre mesi del 2025 è risultato in crescita

(+0,7). Il Documento di Economia e Finanza 2025 fornisce una previsione tendenziale

del Prodotto Interno Lordo italiano dello 0,6% per il 2025 e dello 0,8% per il 2026. La

previsione di fonte Prometeia, aggiornata a maggio, prospetta una crescita del PIL

nazionale del +0,6% per il 2025 e +0,7% per il 2026.

Per il Veneto si prevede una crescita del PIL pari a +0,8% nel 2025 e +0,9% nel 2026.

Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi del 2025 in Veneto è ipotizzato +1,1% e +1,4%, rispettivamente.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni Istat, Eurostat, Commissione europea, FMI e Prometeia (maggio 2025)

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

L’inflazione

L’ANDAMENTO DEI PREZZI DI ALCUNE VOCI DI SPESA IN VENETO

Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) (base 2015=100). Veneto – Gen. 2023:Giu. 2025

Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Trasporti

Indice generale

Giu-2025

Mag-2025

Apr-2025

Mar-2025

Feb-2025

Gen-2025

Dic-2024

Nov-2024

Ott-2024

Set-2024

Ago-2024

Lug-2024

Giu-2024

Mag-2024

Apr-2024

Mar-2024

Feb-2024

Gen-2024

Dic-2023

Nov-2023

Ott-2023

Set-2023

Ago-2023

Lug-2023

Giu-2023

Mag-2023

Apr-2023

Mar-2023

Feb-2023

Gen-2023

Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC): var. % rispetto all’anno precedente (base 2015=100)

Giugno

Italia

Veneto

Nel primo semestre del 2025 l’inflazione torna leggermente ad aumentare, portandosi fino al 1,7% a giugno 2025 in Veneto, soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni alimentari. Un aumento superiore alla media su base tendenziale si registra nei prezzi per l’abitazione, l’istruzione e quelli

relativi ai servizi ricettivi e di ristorazione.

Questo accade a tre anni dal vigoroso aumento dei prezzi registrato nel 2022, gradualmente ridimensionato fino a raggiungere nel 2024 un tasso di inflazione

complessivo dell’1,0% in Italia e dell’1,3% in Veneto.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Imprese: il contesto

LE TENDENZE

LO STORICO

Variazioni %

I Trim. 2025 / I Trim. 2024

Veneto

Veneto

Italia

418.367

Agricoltura

61.097

680.113

Industria

48.138

462.974

Costruzioni

61.417

753.644

Servizi

247.715

119.400

Imprese totali

Le imprese artigiane

IL CONFRONTO

IV trimestre 2024 in Veneto

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere, Registro Imprese e Cerved

Sardegna

Calabria

Puglia

Toscana

Variazione %

Piemonte

Il primo trimestre del 2025 si apre con una riduzione del numero di imprese

venete: nel periodo gennaio-marzo 2025 si registra un calo pari al -0,8%

rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Quasi stabile, invece, l’andamento congiunturale della base imprenditoriale regionale (-0,2%

rispetto al trimestre precedente). La riduzione di imprese attive con sede

in Veneto riguarda tutti i macrosettori economici a eccezione del comparto dei servizi che presenta un bilancio stabile. La contrazione risulta più

marcata nell’industria e nel settore agricolo. Il comparto delle costruzioni

continua a risentire del clima d’incertezza legato alla riduzione degli incentivi fiscali e alla minore domanda nel settore residenziale. Nei servizi l’andamento invariato è il frutto di un sistema imprenditoriale che si conferma a

doppia velocità, dove la crescita dei servizi ad alto contenuto di conoscenza bilancia la contrazione di quelli tradizionali.

Var. % I Trim. 2025 / I Trim. 2024

Sicilia

Lazio

Quota % su Italia

Campania

% su start up italiane

Lombardia

Numero

Quota %

Start up innovative

Settori

Emilia Romagna

Le imprese artigiane

Italia

Italia

Veneto

Imprese totali

Settori

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Servizi

I Trim. 2025 / IV Trim. 2024

%Veneto su Italia

Veneto

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Interscambio commerciale

I mercati più dinamici nei primi 3 mesi del 2025

Esportazioni

Italia

623.509

100,0

Messico

Quota sul totale regionale

Importazioni

Var. % 2024/23

Veneto

61.072

Italia

568.746

100,0

Saldo commerciale

Export/PIL (%)

2024 mln. euro

Veneto

19.079

Italia

54.763

I dati provvisori sull’interscambio commerciale relativi al primo trimestre del 2025

evidenziano una contrazione delle vendite commerciali verso l’estero realizzate dalle imprese presenti in Veneto: l’export veneto registra un calo dell’1,2%, pari a una

contrazione di 239 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le tensioni geopolitiche che stanno caratterizzando i nuovi scenari internazionali

sembrano aver provocato in Veneto un impatto negativo maggiore rispetto ad altri

territori (3,2% il dato medio nazionale).

Tale performance è sintesi di dinamiche negative in quasi tutti i settori, con l’eccezione per le vendite estere delle produzioni agroalimentari (+4,8% rispetto allo

stesso trimestre del 2024), del comparto orafo (+5,9%) e dell’industria della carta

(+3,3%).

Quanto ai mercati di destinazione, si segnala il calo del fatturato estero nei primi

due mercati di riferimento (-1,5% in Germania, pari a -42 milioni di euro rispetto

ai primi 3 mesi del 2024, -3,5% verso la Francia). L’export verso gli USA rimane

pressochè stazionario (+0,2%), mentre crescono le esportazioni degli operatori veneti verso Spagna (+3,7%), Polonia (+8,6%), Emirati Arabi Uniti (+29,5%) e Messico

(+17,8%).

2025 e 2024 dati provvisori

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Spagna

I settori più dinamici nei primi 3 mesi del 2025

mln di euro

mln di euro

mln di euro

Agroalimentare

Orafo

Quota sul totale regionale 4,0%

Poduzione carta

12,6%

Le principali regioni esportatrici

Var. % 2024/2023

Var. % 2023/2022

Lombardia

Quota % 2024

Italia

Var. % gen-mar 2025/

2024 mln. euro

gen-mar 2024

Emirato Arabi Uniti

Marche

Friuli Venezia Giulia

80.151

mln di euro

Lazio

Toscana

Veneto

Piemonte

Var. % 2024/23

Emilia Romagna

Quota % 2024

Veneto

Var. % gen-mar 2025/

2024 mln. euro

gen-mar 2024

mln di euro

mln di euro

-29,7

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Turismo

IL 2024 E’ IL NUOVO RECORD STORICO

FORTE ATTRAZIONE DEI 5 COMPRENSORI

Presenze turistiche per tipologia di struttura e provenienza

Milioni di presenze turistiche neI comprensori turistici. Anni 2019:2024

Totale

Gen.-Mag.

Var% 2024/23

Var% 2025/24

Strutture ricettive

alberghiere

extralberghiere

-13,1

italiana

straniera

-14,0

Variazione %

2024/2023

25,9 Mare

-0,3%

25,7 Città d’arte +4,7%

Provenienza

L’anno 2024 si è chiuso con ottimi risultati, rappresentando così il nuovo anno di record in

quanto a flussi turistici. Infatti, rispetto al 2023 la destinazione Veneto vede un aumento di

arrivi (+3,3%) e di presenze (+2,2%).

Rispetto al 2023, le strutture alberghiere mostrano stabilità, mentre il comparto extralberghiero vede ulteriori incrementi (+3,8% delle presenze).

Gli arrivi mostrano un segno positivo nei comprensori mare, città d’arte, lago e montagna,

con una clientela sempre più straniera. Solo alle terme la crescita dei turisti stranieri (+2,9%)

non riesce a compensare completamente la riduzione degli italiani (-1,1%), totalizzando nel

complesso un -0,1% di arrivi. Le presenze, che rappresentano i pernottamenti, mostrano

variazioni più blande per la riduzione della permanenza nei luoghi di villeggiatura, e risultano in crescita nelle città, al lago e in montagna, in leggera contrazione al mare e alle terme.

Nel complesso, i turisti italiani diminuiscono (arrivi -1,5%, presenze -1,8%), mentre gli stranieri sono in forte crescita (rispettivamente +5,9 e +4%). Ciò è legato soprattutto all’ulteriore incremento di tedeschi (arrivi +2,3%, presenze +2%), mai stati così numerosi, e al

progressivo ritorno dei cinesi, nonostante siano ancora solo la metà rispetto al periodo

pre-pandemico.

Nei primi cinque mesi del 2025 si rilevano dati superiori allo stesso periodo del 2019

pre-pandemico (arrivi +9,9%, presenze +5,7%), ma non rispetto ai primi cinque mesi del

2024 (arrivi -3,9%, presenze -9,2%). Si consideri, comunque, che a causa dello slittamento

della Pentecoste e del Corpus Domini da maggio nel 2024 a giugno di quest’anno, per un

confronto equo si devono attendere i dati del primo semestre. Infatti queste due occorrenze rappresentano giorni festivi nel nostro principale mercato straniero, la Germania.

14,4 Lago

+2,6%

4,7 Montagna

+3,4%

2,8 Terme

-0,8%

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat – Regione Veneto

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Giovani e istruzione

La contribuzione studentesca nei quattro Atenei del Veneto. A.a. 2023/24

Padova

4.000 e più

Ca’Foscai

Contribuzione

media laurea: 1.276€

Paganti laurea: 69%

3.500-4.000

3.000-3.500

Contribuzione

media laurea: 1.407€

Contribuzione

media laurea: 1.565€

Paganti laurea: 69%

Paganti laurea: 75%

2.500-3.000

2.000-2.500

Laurea

Master

Laurea

Master

Laurea

Master

1.500-2.000

1.000-1.500

500-1.000

0-500

L’ingresso all’università è subordinato al pagamento delle tasse universitarie, che

possono rappresentare una barriera d’accesso per alcuni giovani. Tale contribuzione studentesca dipende dalle normative nazionali e dai regolamenti di Ateneo, che

prevedono esoneri e tassazioni agevolate rispetto al livello ISEE.

L’Ateneo più costoso è lo IUAV di Venezia: mediamente gli iscritti pagano nell’anno accademico 2023/24 un contributo di 1.565 euro. Considerando solamente gli

studenti paganti che rappresentano il 69% degli iscritti (escludendo quindi quelli

esonerati totalmente), poco meno del 70% degli studenti paga una quota compresa

fra i 2.500 e i 3.000 euro. Dal lato opposto, a Verona, la tassa media supera di poco

i 1.000 euro: il 40% degli studenti paganti deve affrontare una quota compresa fra i

1.000 e i 1.500 euro e il 23% fra i 1.500 e i 2.000 euro.

Più costosa la frequenza ad un master: a Padova e a Ca’ Foscari la maggior parte

degli studenti paga fra i 2.500 e i 3.000 euro, allo IUAV si si superano i 3.500€.

Verona

4.000 e più

Contribuzione

media laurea: 1.036€

Paganti laurea: 72%

3.500-4.000

3.000-3.500

2.500-3.000

2.000-2.500

Laurea

Master

1.500-2.000

1.000-1.500

500-1.000

0-500

(*) Per “Contribuzione media laurea” si intende l’ammontare di tasse e contributi pagato dallo studente per l’iscrizione all’anno accademico corrente, escluse le tasse per il DSU (Diritto di Studio Universitario), le imposte erariali e tutti i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali. Si intendono già detratti eventuali importi dovuti a riduzione per esonero parziale o totale

Gli studenti paganti sono gli iscritti a corsi di laurea ad esclusione degli studenti esonerati totalmente dal pagamento del contributo.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Ministero dell’Università e dalla Ricerca

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Mercato del Lavoro

IL 2025 APE CON UN’OCCUPAZIONE SOLIDA

Veneto

Maschi

Italia

Femmine

Totale

Totale

OCCUPATI

Tasso di disoccupazione 15-64 anni (*)

Tasso occupazione 15-64 anni (*)

Numero

I trim 2025

Var % I trim 2025/

I trim 2024

Var % 2024/2019

1.271

2.223

24.076

DISOCCUPATI

Numero

1.758

-29,0

-17,9

-21,9

-11,0

-51,1

-43,3

-46,7

-34,5

I trim 2025

Var % I trim 2025/

I trim 2024

Var % 2024/2019

Tasso di occupazione

Tasso di disoccupazione

Italia

Veneto

7,0 65

Veneto

Italia

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 55

Trimestre

Trimestre

Trimestre Trim.

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1°

Trimestre

Trimestre

Trimestre Trim.

Il 2025 in Veneto si apre con una occupazione solida e una disoccupazione molto

Cresce maggiormente la componente femminile, +2,4%, mentre quella maschile

si ferma al +0,9%.

Diminuisce ancora il numero disoccupati: nella nostra regione, il primo trimestre

del 2025 segna un -22% rispetto al primo trimestre 2024. Il tasso di disoccupazione

è pari al 3,3% in linea con il trimestre precedente e in calo di rispetto ad un anno fa.

(*) Tasso di occupazione = (Occupati/Popolazione di riferimento)x100

Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze Lavoro)x100

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Ambiente

Suolo consumato (valori % rispetto al suolo totale). Veneto e Italia

Anni 2006, 2012, 2015:2023

Nuovo consumo annuo netto di suolo procapite (ettari per 100.000 abitanti).

Veneto e Italia – Anni 2019:2023

Veneto

12 11,1

Veneto

Italia

5 4,53

Molise

Valle d’Aosta

Liguria

Trentino A.A.

Calabria

Umbria

Basilicata

Abruzzo

Toscana

Friuli V. G.

Sicilia

Sardegna

Italia

Piemonte

Marche

Puglia

Lazio

Lombardia

Emilia Rom.

Veneto

Campania

2022/21

2023/22

Densità di consumo del suolo rispetto all’area totale* (m2/ha) per regione – Anno 2023

Italia

-0,06

2019/18

2020/19

2021/20

Il suolo consumato indica la quantità complessiva di suolo a copertura artificiale

esistente in un dato momento. Se è misurato in valori percentuali rispetto alla superficie

territoriale è sinonimo di grado di artificializzazione. In Veneto la percentuale di suolo

consumato rispetto alla superficie totale nel 2023 è pari a 11,9%, valore superiore

alla media nazionale (7,2%). Nel 2023, si registrano in Veneto 12,5 ettari per 100.000

abitanti di nuovo consumo, al netto dei ripristini, valore più elevato degli ultimi tre

anni, seppure più basso rispetto agli oltre 14 ettari per 100.000 abitanti del 2019 e

2020. Alla luce di questi dati permane una situazione da tenere monitorata ai fini di

bilanciare da una parte le necessità legate allo sviluppo del territorio e, dall’altra, gli

obiettivi europei di riduzione dell’incremento di uso del suolo.

(*) Metri quadrati netti di suolo consumato dal 2022 al 2023 per ettaro di superficie

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Ispra e Istat

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Mobilità e trasporti: le autovetture

LE AUTOVETTURE CIRCOLANTI

Metano

Elettricità

EURO 4

EURO 5

EURO 6

Altro 0,0

Non contemplato

Non deﬁnito 0,0

Non identiﬁcato

2024 (b)

Ibrido gasolio

EURO 3

Benzina e metano

Ibrido benzina

EURO 2

Elettrico

Ibrido

Benzina e gpl

EURO 1

Benzina (a)

Gasolio

Gasolio

EURO 0

Autovetture immatricolate per alimentazione (%). Veneto – Anni 2015:2024

Benzina

Autovetture per categoria Euro (%).

Veneto – Anno 2024

Autovetture per alimentazione (%).

Veneto – Anno 2024

LE NUOVE IMMATRICOLAZIONI

Le autovetture circolanti in Veneto nel 2024 sono oltre 3,3 milioni e rappresentano il 75,1% del parco veicoli e sono principalmente alimentate a benzina o a gasolio

(rispettivamente 40,5% e 40%). Distinguendo le autovetture secondo la classe ambientale, la classe più rappresentata in Veneto è la Euro 6 (43,5%), seguita dalla Euro

4 (19,9%) e Euro 5 (17,9%); segue lo zoccolo duro delle classi Euro 0-2 (11,2%), maggiormente inquinanti, che ancora oggi sono 1 auto su 9 in Veneto.

Rinviate ad ottobre 2026 le limitazioni alla circolazione per le vetture diesel Euro 5, un provvedimento che mira a contrastare l’inquinamento atmosferico nel bacino

Padano e che, oltre al Veneto, riguarda Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna; le autovetture interessate dal provvedimento sono circa 340 mila in Veneto.

Il mercato veneto delle autovetture nuove ha chiuso il 2024 con 108.614 prime iscrizioni: la tendenza di medio periodo vede crescere gradualmente tra le prime iscrizioni il peso dei veicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica: queste nel 2024 pesano, rispettivamente, per il 44,2% e per il 4,7% delle immatricolazioni di autovetture.

(a) Nei veicoli a benzina sono compresi anche quelli con doppia alimentazione (Benz/GPL e Benz/Met.)

(b) Dati 2024 aggiornati a marzo 2025

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati ACI

Bollettino socio-economico del Veneto

I principali dati congiunturali

luglio 2025

Popolazione e società

I CITTADINI STRANIERI SONO UNA POPOLAZIONE GIOVANE

UNA QUOTA RILEVANTE DEI CITTADINI STRANIERI E’ NATA IN ITALIA

Popolazione residente per età e cittadinanza. Veneto – Anno 2023

Popolazione straniera residente per luogo di nascita. Veneto – Anno 2021

Tutte le età

Veneto 2023

18,4%

Nati in Italia

Minori di 18 anni

Nati all’estero

Stranieri residenti:

79,0%

501.161

il 10,3% della popolazione

Al 2023, risiedono in Veneto 501.161 persone con cittadinanza straniera, il 10,3%

degli abitanti totali (8,9% in Italia). E’ una popolazione ancora giovane: il 17,8%

ha meno di 15 anni e gli anziani over 65 sono solo il 5,5%, valori che per la

componente italiana valgono rispettivamente l’11,4% e il 26,6%. In sostanza, tra

gli stranieri troviamo 30,8 anziani ogni 100 giovani under 15 mentre tra gli italiani

ne troviamo 234, più di 7 volte tanto. Quasi il 30% degli stranieri residenti nella

regione è cittadino dell’UE27. Le prime quattro cittadinanze, Romania, Marocco,

Cina e Albania, rappresentano quasi il 50% dei residenti stranieri. Oggi siamo in

presenza di una seconda generazione di stranieri sempre più consistente e ormai

adulta (i figli di chi è giunto in Italia dall’estero) e finanche terze generazioni (i figli

di questi ultimi). In Veneto, il 18,4% della popolazione con cittadinanza straniera è

nata in Italia, ma la percentuale sale al 79% tra i minori.

La popolazione complessiva in Veneto negli ultimi 10 anni è diminuita di 53.496

persone, ma senza la componente straniera e senza le acquisizioni di cittadinanza

sarebbe diminuita molto di più (-260.321). L’apporto degli stranieri non è stato

sufficiente a compensare l’emorragia di residenti, tuttavia ne ha ampiamente

contenuto gli effetti.

LA MITIGAZIONE DEGLI STRANIERI SUL DECLINO DEMOGRAFICO

Popolazione residente totale e con cittadinanza italiana. Veneto – Anni 2002:2023

Popolazione totale

Popolazione italiana

Popolazione italiana

senza acquisizioni di

cittadinanza

100 e oltre

Stranieri

Italiani

15.000 5.000 5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Per gli ultimi aggiornamenti consultare il sito

http://statistica.regione.veneto.it

SISTAR

Ufficio di statistica

Regione del Veneto

Regione del Veneto

– Presidenza della Giunta regionale

– Segreteria Generale della Programmazione

– Direzione Sistema dei controlli, SISTAR e documenti

di programmazione generale

– U.O. Sistema Statistico Regionale

Rio dei Tre Ponti – Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia

http://www.regione.veneto.it/web/statistica