RIUNIONE DELLA CABINA DI COORDINAMENTO DEL PNRR 6 AGOSTO 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Riunione Cabina di Coordinamento PNRR

Si è svolta in data odierna, presso la Prefettura di Chieti, la quindicesima riunione della Cabina di Coordinamento, istituita ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 19/2024, al fine di attuare un efficace monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida emanate dalla Struttura di Missione PNRR, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR.

Alla riunione, convocata dal Prefetto Gaetano Cupello e presieduta dal Capo di Gabinetto Martina Iurescia, hanno partecipato i referenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione PNRR, i referenti dei componenti istituzionali della cabina di coordinamento della Regione Abruzzo e della Ragioneria Territoriale dello Stato Chieti-Pescara, il Consigliere Di Pasquale per la Provincia di Chieti, i Sindaci dei comuni di Fossacesia e di San Giovanni Teatino con i propri tecnici e RUP, i referenti dei Comuni di Archi, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Civitella Messer Raimondo, Francavilla al Mare, Frisa, Miglianico, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Rapino, Ripa Teatina, San Salvo, San Vito Chietino, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Vasto, Villalfonsina e Villamagna, oltre al referente dell’ANCI.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le varie progettualità in capo ai soggetti attuatori che, dagli ultimi dati forniti dall’Ispettorato generale per il PNRR del MEF, risultano per la maggior parte in una fase di avanzamento dei lavori prossimi al termine o già al collaudo (questi ultimi in percentuale superiore al 60% dei progetti).

Inoltre, per i singoli progetti analizzati, è stato richiesto ai Comuni di indicare la presenza di eventuali criticità emerse in corso d’opera e che saranno oggetto di uno specifico piano di azione elaborato dalla Cabina di Coordinamento.

La Cabina prosegue la propria attività di monitoraggio sulle altre progettualità PNRR in capo ai Comuni di questa provincia e si aggiornerà prossimamente con ulteriori riunioni.