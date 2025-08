(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 DL ECONOMIA. AMICH (FDI),UN MIO ODG A TUTELA PROTEZIONE CIVILE

“Fin dall’inizio del suo mandato, questo governo ha lavorato per tutelare chi si dedica alla sicurezza della collettività. In linea con questa visione, ho presentato un ordine del giorno al Dl economia per garantire tutela ai coordinatori di Protezione Civile, comunali, provinciali e città metropolitane, nonché ai sindaci. L’obiettivo è chiarire l’applicazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro, escludendo questi volontari da responsabilità penali inappropriate, e valorizzare così il loro ruolo essenziale. I volontari, che operano gratuitamente, non possono essere equiparati a datori di lavoro o dirigenti. Chiedo al Governo di estendere a coordinatori e sindaci le garanzie di un recente emendamento, consentendo loro di agire senza timore di procedimenti penali inappropriati, pur mantenendo obblighi di formazione e dotazioni di sicurezza. Come coordinatore della Protezione Civile durante la pandemia, ho vissuto in prima persona le difficoltà di chi opera sotto la minaccia di inchieste, nonostante l’impegno altruistico. È inaccettabile che chi protegge la collettività tema conseguenze legali. Difendere chi ci protegge è un dovere: il volontariato va tutelato”. Lo dichiara il deputato di Fdi Enzo Amich.

