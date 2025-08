(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Dermatite bovina: Lai (Pd), Sardegna ha fatto sua parte. Ora Meloni metta risorse

“Oggi la Regione Sardegna ha deciso di mettere 25 milioni di euro per affrontare l’emergenza della dermatite nodulare bovina. Bene. Ma ora non si può più attendere: il governo Meloni deve fare la sua parte, come ha fatto per tutte le altre zoonosi e calamità che hanno colpito altre regioni d’Italia”.

Lo dichiara Silvio Lai, deputato PD, dopo la notizia dell’intesa bipartisan raggiunta in Consiglio regionale sardo per una legge d’emergenza a favore degli allevatori.

“L’epidemia in corso – aggiunge – ha causato e causerà abbattimenti di massa, blocco della movimentazione dei capi, perdite economiche ingenti. La risposta non può essere lasciata solo alla Regione. Esiste un fondo nazionale Pac, da 450 milioni di euro, anche per la dermatite nodulare, che il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida deve attivare e non ha ancora proceduto. E questo è inaccettabile. Il governo Meloni deve spiegare perché ha messo fondi straordinari per altre epizoozie e invece tace quando si tratta della Sardegna. Forse considera l’isola fuori dal territorio nazionale? Un’enclave da trattare a parte, come sta facendo con il 41 bis, negando lo Stato di diritto? Non lo accetteremo. La Sardegna – conclude – non mendica elemosine, pretende giustizia e rispetto”.

Roma, 6 agosto 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it