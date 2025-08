Cs – Scuola: Bonafoni-Mattia (Pd), Regione sani tagli e ricorsi per a.a. 2025/2026

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Scuola: Bonafoni-Mattia (Pd), Regione sani tagli e ricorsi per a.a.

2025/2026

Delibera approvata stoppa tagli per a.a. 2026/2027 ma rimangono invariati

quelli per prossimo anno

“Come Partito Democratico abbiamo sempre chiesto un riconteggio delle sedi

scolastiche, perché i tagli proposti dalla Giunta Rocca su indicazione del

Governo Meloni erano eccessivi e avrebbero penalizzato troppo le comunità

locali. La decisione di evitare ulteriori chiusure per l’anno scolastico

2026/2027, in applicazione di un successivo aggiornamento del decreto

ministeriale, è quindi una prima vittoria delle nostre sollecitazioni”.

Così in una nota congiunta le consigliere regionali Pd del Lazio, Eleonora

Mattia e Marta Bonafoni, in merito allo schema di delibera regionale “Linee

guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno

scolastico 2026/27”, approvato alla Pisana in IX Commissione Istruzione e

Diritto allo Studio.

“Non è però ancora chiaro come la Regione intenda far fronte ai contenziosi

in corso presso il TAR relativi al Piano Regionale di dimensionamento

scolastico dello scorso anno (DGR 1161/2024), che sarà operativo con

l’avvio del prossimo anno scolastico 2025/2026. Anche alla luce delle nuove

linee guida del Ministero risulta ingiustificata la scelta della Regione

Lazio di appellarsi contro la recente sentenza del TAR che ha annullato

l’accorpamento dell’Istituto Carmine di Viterbo”, spiegano le consigliere

dem.

“Un accanimento che rischia di creare ulteriori tensioni e disagi senza

alcun beneficio concreto per studenti, famiglie e personale scolastico. La

Giunta Rocca sospenda l’attuazione dei piani di dimensionamento impugnati e

apra un confronto in Consiglio con i territori per avviare un percorso

partecipativo, che tenga conto delle istanze di enti locali, scuole e

comunità interessate, e chiarisca come intende gestire i contenziosi aperti

e quali saranno i provvedimenti concreti in merito alle scuole coinvolte, a

partire dall’Istituto Carmine di Viterbo”, concludono.

Roma, 6 agosto 2025