*Almasri. Fratoianni (Avs), la scarcerazione e il rimpatrio di un

torturatore e trafficante fu una scelta politica precisa di questo

governo, fra menzogne e balbettii. Fanno finta che la legge non esista.*

Le bugie sono state clamorose. I ministri Nordio e Piantedosi in Parlamento

hanno fornito versioni diverse, quando era chiaro a tutti che il governo

era stato avvertito per tempo dell’arresto, aveva contattato l’ambasciata

all’Aia e quindi tutti sapevano esattamente quello che facevano, come

dimostrano i messaggi su Signal del capo di gabinetto del ministro Nordio.

Insomma mi pare che ora le carte aggiungono che la liberazione non è stata

figlia di un cavillo, ma una precisa scelta politica. La premier Giorgia

Meloni del resto l’altra sera l’ha pienamente rivendicata

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un’intervista a Repubblica.

Hanno preferito mettere in piedi una sceneggiata – prosegue il leader di SI

– degna delle peggiori commedie all’italiana. Menzogne, balbettii,

contraddizioni. E la contraddizione più grande è della premier, che dopo la

strage di Cutro aveva promesso di inseguire i trafficanti lungo tutto il

globo terracqueo. L’ archiviazione non cancella le sue responsabilità

politiche, al pari degli altri.

Sul piano politico hanno tutti la stessa responsabilità, da Nordio a

Piantedosi a Mantovano per aver liberato un criminale accusato di reato

gravissimi. Il profilo giuridico dovrebbe poterlo affrontare la

magistratura, ma temo che il no all’autorizzazione sarà scontato in

Parlamento. Del resto finora la maggioranza ha sempre fatto quadrato in

casi analoghi.

Fanno finta – conclude Fratoianni – che la legge non esista, difendendo i

propri indagati. Va denunciato lo strame che la destra fa del diritto, una

tendenza in tutto il mondo, a cominciare da Trump. E quindi questa storia

non finisce qui.

