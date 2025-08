Salario minimo: PD, da governo stop a Legge Toscana, rancore Meloni senza limiti

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

“Ormai il Governo Meloni è diventato soltanto un organo di propaganda politica: dopo aver annunciato la Zes nelle Marche nel disperato tentativo di nascondere i disastri della destra nella Regione, adesso tenta di affossare per l’ennesima volta le riforme della Giunta Giani in Toscana. Dopo aver impugnato poche settimane fa la norma regionale sul ‘fine vita’ adesso blocca la legge sul ‘salario minino’ che avrebbe assicurato a tutti i bandi di gara propri e di tutti gli enti collegati almeno 9 euro all’ora ai lavoratori coinvolti. Siamo francamente sconcertati da un governo ormai fuori dalla realtà, immobile ed incapace di dare risposte alle necessità delle famiglie ed ai diritti delle persone. Con questi atti punitivi la destra conferma che sa utilizzare il potere soltanto per reprimere e punire chi governa per aiutare le comunità. Non ci faremo intimidire, perché il bene del paese viene prima del rancore e della propaganda”: è quanto riporta una nota congiunta dei parlamentari Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.

