(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 ALMICI (FDI): FESTA AVS IN LOCALI LEONCAVALLO E’ SCELTA GRAVE E SCONCERTANTE

“Apprendere che la festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra si svolgerà nei locali del Leoncavallo è semplicemente sconcertante. Un partito che siede in Parlamento non può e non deve legittimare una realtà che da oltre trent’anni rappresenta una sfida aperta allo Stato di diritto, alla legalità e alle stesse istituzioni democratiche. Parliamo di un centro sociale abusivo, che ha prodotto un danno erariale stimato in oltre 3 milioni di euro a carico della collettività, dove si sono organizzati eventi, concerti e manifestazioni al di fuori di ogni regola e senza alcun rispetto per le normative fiscali o di sicurezza”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

“Che Bonelli e Fratoianni decidano di fare festa lì dentro è una scelta grave, che insulta non solo i cittadini che pagano le tasse e rispettano la legge, ma soprattutto le nostre forze dell’ordine, da sempre costrette a subire attacchi, insulti e aggressioni da parte di chi in quei luoghi si è spesso nascosto dietro lo scudo dell’illegalità ideologica. Chi si professa parte delle istituzioni non può fiancheggiare chi le istituzioni le disprezza. Non bastano le frasi di circostanza sulla ‘fiducia nella magistratura’ o sulla ‘solidarietà alle forze dell’ordine’: servono gesti coerenti, scelte nette, senso dello Stato. E questo, Avs, lo ha tradito clamorosamente. A nome mio personale e di Fratelli d’Italia, esprimo massima vicinanza e sostegno agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, che ogni giorno presidiano le nostre città garantendo ordine, sicurezza e legalità anche quando certa politica, invece, preferisce abbracciare l’antistato. Milano non ha bisogno di nuove concessioni al Leoncavallo. Ha bisogno di più cultura vera, più sicurezza e meno ipocrisia ideologica”, conclude Almici.

