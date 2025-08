Accordo tra SIAE e FITA per agevolare l’utilizzo del repertorio nel teatro amatoriale

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

Fedeli, SIAE: “Favorire una più ampia diffusione del repertorio tutelato, garantendo i diritti degli Autori”

Pace, FITA: “Compagnie iscritte e organizzatori avranno agevolazioni e procedure semplificate”

SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) hanno siglato un accordo fondamentale per il mondo del teatro amatoriale italiano. Una collaborazione che mira a conciliare la tutela del diritto d’autore con le esigenze delle realtà amatoriali, sostenendo la diffusione della cultura teatrale su tutto il territorio nazionale.

«L’accordo con FITA si inserisce in un contesto di crescita significativa per il teatro italiano. In questo scenario, il teatro amatoriale ha un ruolo fondamentale per la sua capillarità, la capacità di presidiare il territorio e l’importanza formativa e sociale che esercita nelle comunità, costituendo una quota consistente (circa il 24%) degli eventi teatrali di prosa in Italia. Proprio per questo – dichiara Matteo Fedeli, Direttore Generale SIAE – abbiamo voluto mettere a disposizione delle compagnie teatrali amatoriali un sistema più snello, trasparente e sostenibile. Il nostro obiettivo è favorire una più ampia diffusione del repertorio tutelato, garantendo i diritti degli autori e promuovendo allo stesso tempo la partecipazione culturale, che oggi si conferma in forte espansione in tutto il Paese».

L’accordo, in via sperimentale, fa riferimento a tariffe forfettarie per spettacoli dal vivo effettuati da Compagnie Amatoriali (a pagamento o gratuiti), basate su capienza della sala (fino a 300 posti) e prezzo del biglietto (fino a 30 euro), e introduce anche semplificazioni che renderanno più agevole l’utilizzo del repertorio teatrale tutelato.