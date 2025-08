1° comunicato stampa del 5 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

MARCIANISE (CE). 24ENNE AI DOMICILIARI TROVATO IN POSSESSO DI CRACK E

COCAINA. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per la commissione di

reati in materia di stupefacenti, il 24enne bloccato nella serata di ieri

nascondeva, nelle pertinenze dell’abitazione dove era ristretto, crack e

cocaina.

Il blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia

di Marcianise è scattato poco dopo le 20.00 di ieri a seguito della

segnalazione di un sospetto viavai di persone dall’abitazione del 24enne,

nelle ore più disparate del giorno e della notte.

I militari dell’Arma, giunti presso l’appartamento occupato dal giovane

ristretto ai domiciliari, hanno subito riscontrando la presenza di ospiti

occasionali che, arrivati a bordo di uno scooter, accedevano all’all’interno

per poi allontanarsi subito dopo.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, estesa anche alle

pertinenze dell’alloggio i carabinieri hanno rinvenuto, occultate tra alcuni

pezzi di legno, bustine in cellophane risultate contenere cocaina e crack

utile al confezionamento di almeno 100 dosi di stupefacente.

Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro unitamente al

materiale per il confezionamento recuperato all’interno dell’abitazione.

Il 24enne, condotto in caserma è stato arrestato per detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito è stato ristretto presso la casa circondariale di

Santa Maria Capua Vetere.