(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 COMUNICATO STAMPA

——– *VENEZIA E HIROSHIMA, UN CONCERTO PER LA PACE A 80 ANNI DALLA BOMBA

ATOMICA* ————————————————————

Venezia rende omaggio a Hiroshima nell’ottantesimo anniversario

dall’esplosione della bomba atomica. Nella suggestiva cornice della Sala

San Leonardo, a Cannaregio, questo pomeriggio è andato in scena il concerto

del coro dell’Università di Musica Elisabeth, che ha sede nella città

giapponese.

Venezia e Hiroshima, unite dal patto di amicizia sottoscritto a Ca’

Farsetti nel 2023, hanno così voluto ribadire il loro impegno per la

promozione della pace nel mondo. Proposito confermato dal sindaco di

Hiroshima in una lettera consegnata prima del concerto al Comune di Venezia.

A darne lettura è stato il dirigente del Settore Politiche Internazionali,

Dennis Wellington. Presenti all’esibizione anche il presidente della

Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, consiglieri municipali

e cittadini.

“Esprimo la mia profonda gratitudine per il suo grande sostegno e la sua

collaborazione alle iniziative per la realizzazione di una pace mondiale

duratura” è il messaggio di ringraziamento del primo cittadino Kazumi Matsui

al sindaco Brugnaro. Ricordando l’adesione della Città di Venezia

all’associazione Mayors for Peace, voluta dai sindaci di Hiroshima e Nagasaki

per promuovere il disarmo nucleare, Matsui ha evidenziato il grande valore

della musica nel percorso di sensibilizzazione sulla pace: “Con il suo potere

di trascendere le differenze di lingua e di nazionalità, la musica è

l’incarnazione della cultura della pace e gli scambi culturali come la visita

di questa delegazione artistica sono estremamente significativi perché

aiutano ad approfondire la comprensione reciproca”. Poi l’auspicio a

preseguire il percorso di amicizia intrapreso con la Città di Venezia “per

realizzare un mondo in cui tutti i cittadini possano vivere nella pace”.

Invito raccolto dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha sottolineato

l’importanza di un evento che “rinnova il patto di amicizia tra le nostre

Città e che porta avanti un messaggio forte e necessario: la pace si

costruisce anche attraverso la musica, l’arte e la cultura – ha ricordato

Brugnaro – Il legame tra Venezia e Hiroshima è una testimonianza viva che il

dialogo e la fratellanza tra popoli diversi non solo sono possibili, ma

doverosi. In un mondo sempre più instabile, dobbiamo essere promotori di un

futuro fondato sul rispetto reciproco e sulla libertà. Un ringraziamento

sentito al sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, che ha voluto inviare un

messaggio speciale per l’occasione”. Brugnaro ha poi aggiunto: “Quello

della nostra Città con il Giappone è un legame che si rafforza nel tempo:

dal Padiglione Italia all’Expo di Osaka, fino all’onorificenza ‘Ordine

del Sol Levante, Raggi d’Oro con Rosetta’ che mi è stata conferita”.

Il concerto è iniziato con un minuto di silenzio in memoria delle due

vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Santa

Maria di Sala.

Nel corso dell’esibizione il coro ha eseguito, fra gli altri, canti

gregoriani e arrangiamenti corali di diverse composizioni in memoria delle

vittime dell’atomica, insieme a preghiere per la pace. L’Università

Elisabeth di Hiroshima, nata da una piccola classe di musica all’indomani del

terribile bombardamento atomico, oggi è diventata un’importante istituzione

culturale. In occasione del concerto, negli spazi della Sala San Leonardo è

stata allestita una mostra fotografica in ricordo del tragico bombardamento

del 6 agosto 1945.

Venezia, 4 agosto 2025

* Immagine 1

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%206_13.jpg

* Immagine 2

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%208_8.jpg

* Immagine 3

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%204_33.jpg

* Immagine 4

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%205_19.jpg

* Immagine 5

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%202_40.jpg

* Immagine 6

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%203_38.jpg

* Immagine 7

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%2010_3.jpg

* Immagine 8

http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%2012_0.jpg

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale