(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Scuola, Frassinetti: Oltre 65.000 immissioni in ruolo, Governo investe su scuola inclusiva e di qualità

“Il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/2026 e che consentirà l’immissione in ruolo di 347 dirigenti scolastici, 48.504 docenti, di cui 13.860 di sostegno, 44 unità di personale educativo, 6.022 insegnanti di religione cattolica e 10.348 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Si tratta di una dimostrazione concreta che conferma la volontà del Governo di investire sul futuro dell’istruzione valorizzando il capitale umano per rafforzare la scuola del domani. In questo modo si avrà maggior stabilità del sistema scolastico, verrà garantita la continuità didattica agli studenti, e migliorata la qualità dell’insegnamento.

Particolarmente significative sono l’assunzione, dopo 20 anni, di oltre 6.000 insegnanti di religione cattolica e l’immissione in ruolo di quasi 14.000 insegnanti di sostegno che contribuiranno a supportare maggiormente gli studenti con disabilità, rendendo ancor più inclusivo il nostro sistema che è già tra i migliori in assoluto” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’istruzione e al merito.

