(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 *PADOVA, GARDINI (FDI): INTERROGAZIONE DOPO LA BRUTALE VIOLENZA SU UNA

RAGAZZA. “LIBERO NONOSTANTE UNA CONDANNA: SERVONO RISPOSTE”*

«Una ragazza violentata alla periferia di Padova da un tunisino di 19 anni,

irregolare e già condannato per rapina. Un criminale che avrebbe dovuto

essere espulso, e che invece era libero di colpire ancora. Ho presentato

un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere perché fosse ancora

in circolazione, chi avrebbe dovuto vigilare, e quali misure si intendano

adottare per impedire che episodi così gravi si ripetano.

È inaccettabile, ovunque accada. Ma da padovana sento il dovere di chiedere

giustizia, verità e fermezza. Basta permissivismo: chi delinque non può

continuare a sentirsi impunito».

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 4 agosto 2025