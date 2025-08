(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 4 agosto 2025

COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA DI STATO TRAE IN ARRESTO DUE STRANIERI IN VACANZA

RICERCATI IN AMBITO INTERNAZIONALE

Nella giornata di domenica 3 agosto 2025, le volanti dell’UPGSP della Questura di

Rimini hanno arrestato un cittadino albanese, ricercato dall’Autorità Giudiziaria del proprio

paese per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ed un rumeno, ricercato

con mandato d’arresto europeo per gravi reati in materia di ordine pubblico commessi in

quello Stato estero.

Entrambi si trovavano in vacanza in due distinti hotel di Rimini e sono stati identificati

durante i servizi straordinari di controllo del territorio presso le strutture ricettive.

In particolare, l’albanese nel giugno del 2020 era stato coinvolto in un trasporto illegale

di cinque immigrati clandestini provenienti dalla Siria, con destinazione prevista in un paese

dell’Unione Europea, mentre il rumeno nel 2019 aveva causato gravi disordini di gruppo

danneggiando un bar.

Associati presso la locale Casa Circondariale gli stessi saranno posti a disposizione delle

rispettive Autorità richiedenti.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di

innocenza.