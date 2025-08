Esposizione canina Ancona, Ufficio Stampa Comune di Ancona

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 Ancona, 4 agosto 2025

SUCCESSO DELL' ESPOSIZIONE REGIONALE CANINA DI ANCONA. UNA SESSANTINA GLI ESEMPLARI CHE HANNO PARTECIPATO SABATO SCORSO ALL’INIZIATIVA CURATA DAL GRUPPO CINOFILO ANCONETANO

Cinquantotto i cani di razza che hanno partecipato all’Esposizione regionale canina di Ancona, organizzata con il patrocinio del Comune sabato scorso dal Gruppo Cinofilo anconitano nell’area esterna del Palaprometeo, e quindici gli esemplari che si sono sottoposti al CAE1, test di controllo dell' affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini, aperto a tutti i soggetti anche non di razza.

Un risultato più che soddisfacente, anche per quanto riguarda la presenza del pubblico, secondo Roberto Rocchetti, presidente del Gruppo Cinofilo Anconetano.

L’evento -che ha premiato lo sforzo organizzativo- ha visto salire sul podio dei vincitori, come finalisti assoluti tra i 10 gruppi nei quali si suddividono le razze canine, un levriero russo al primo posto, seguito da un pastore svizzero bianco e infine da un setter irlandese.

“Ringrazio gli organizzatori- dichiara l'Assessore alla Tutela degli Animali, Orlanda Latini- per questo evento che ha ricevuto un ampio consenso e che rappresenta un’importante occasione di socialità e di promozione di una sana e corretta cultura cinofila”. Da parte sua il Gruppo Cinofilo sta già pensando ad una prossima, più articolata edizione, specificamente ad un Trofeo provinciale che coinvolga i centri limitrofi.