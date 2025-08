(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 DL SPORT, ALOISIO (M5S): SUD IGNORATO E TAGLI AL SOCIALE, DA NOI UN NO CONVINTO

Roma, 4 ago. – “Siamo di fronte all’ennesimo provvedimento costruito per alimentare potere, privilegi e clientelismo. E come al solito, tutto passa con la decretazione d’urgenza, senza alcuna reale emergenza. Ma questo è solo l’inizio.Si prevede una gestione straordinaria permanente che servirà solo a eludere i controlli. E ancora una volta il Sud viene ignorato. Tutti gli emendamenti per garantire un ruolo alla Campania e a Napoli nell’organizzazione dell’America’s Cup 2027 sono stati bocciati. Senza alcuna spiegazione. Peggio ancora: il governo ha avuto il coraggio di togliere 43 milioni al fondo anti-usura e anti-estorsione per coprire le spese delle Olimpiadi invernali. Un atto gravissimo. È un attacco a tutto: all’ambiente, alle regole, alla giustizia sociale. Le tutele ambientali vengono sistematicamente aggirate, con il rischio di ritrovarci con opere inutili, dannose e abbandonate, come già accaduto in passato. Il M5S ha presentato decine di emendamenti per correggere tutto questo. Tutti respinti. Anche una proposta mia che chiedeva semplicemente di estendere le tutele agli accompagnatori sportivi, come già previsto per arbitri e agenti di sicurezza. Sono stati approvati solo alcuni Odg di cui due a mia firma: uno per sostenere Napoli Capitale Europea dello Sport 2026; l’altro per rendere strutturale il fondo sport per studenti universitari. Piccoli risultati, in mezzo a un mare di scelte sbagliate. Il Movimento 5 Stelle voterà contro. Con forza. Senza ambiguità”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio intervenendo in aula.

