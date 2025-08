CS_Zanzara. Accorgimenti per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 ZANZARA. ACCORGIMENTI PER PREVENIRE E CONTROLLARE LE MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI ALL’UOMO ATTRAVERSO LA PUNTURA

Nelle ultime settimane, nel territorio italiano si sono diffusi casi di West Nile Disease (Wnd), che hanno causato anche la morte di persone infettate.

Pur essendo confermata dal Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare della Regione, l’assenza di contagi in Umbria, né tra gli esseri umani né tra gli animali (https://shorturl.at/0Labt), la prevenzione risulta essere la migliore arma contro le malattie infettive causate da virus trasmessi all’uomo e ad altri animali attraverso la puntura di organismi come le zanzare.

L’amministrazione Comunale programma ed effettua trattamenti contro le larve di zanzare con frequenza quindicinale su tutte le aree di proprietà, con l’impiego di compresse nei tombini di vie e strade e con la nebulizzazione di sostanze antilarvali (naturali e non pericolose) lungo fossi e torrenti del territorio dove è presente acqua.

Nelle aree private, i cittadini possono intervenire autonomamente o affidandosi a ditte specializzate per effettuare trattamenti con le compresse di antilarvale.

Si raccomanda in ogni caso a tutti i cittadini, amministratori condominiali, gestori di centri commerciali, pubblici esercizi e simili, di rispettare il Regolamento di igiene, ambiente, sanità pubblica e veterinaria all’articolo 42 “Misure di prevenzione e/o eliminazione focolai di proliferazione di zanzare ed in particolare di Aedes albopictus” (https://shorturl.at/lwt6y) consultabile, insieme al pieghevole informativo (https://shorturl.at/flrNi), nel sito del Comune di Spoleto, curando nel modo migliore i propri spazi privati, evitando anche i più piccoli ristagni d’acqua in giardini e terrazzi.

È importante trattare i tombini ogni 15 giorni fino ad ottobre con compresse antilarvali. eliminare i ristagni d’acqua da sottovasi, secchi, bidoni e contenitori, coprire i serbatoi e le cisterne con coperchi o reti, pulire tombini e grondaie da foglie e detriti che causano ristagni, tenere puliti giardini e orti con erba tagliata, niente erbacce e verificando che dopo i temporali non ci siano ristagni d’acqua, usare pesci rossi nelle fontane o nelle vasche perché si nutrono delle larve e segnalare eventuali focolai al Comune o alla ASL se vengono notati in aree pubbliche o private.?

