[Comune Palermo] Stato dei lavori parco Libero Grassi, dichiarazione consigliere Guaresi

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 04 August 2025 «A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti, che da oltre

un mese non vedevano più alcuna attività presso il Parco Libero Grassi, in

data 1° agosto 2025 ho inviato una nota ufficiale per chiedere chiarimenti

urgenti sullo stato dei lavori.

Ho ricevuto risposta dal Responsabile dell’U.O. Progettazione Lavori e

Interventi sulla Costa, Parchi e Riserve, Arch. Giovanni Sarta, che vi

riporto sinteticamente:

I lavori sono attualmente sospesi.

Prima di procedere con alcune fasi esecutive, è necessario ridefinire

progettualmente le opere di messa in sicurezza permanente, in particolare:

• la scelta definitiva delle essenze arboree da piantumare, la definizione

dello spessore del terreno vegetale, e le opere di stabilizzazione e

contenimento del suolo, con particolare attenzione alla scogliera sul lato

mare.

Secondo quanto comunicato, gli approfondimenti progettuali dovrebbero

concludersi entro fine anno, dopodiché i lavori riprenderanno.

Nella mia qualità di rappresentante dei cittadini, vigilerò con fermezza

sull’andamento del progetto, insieme ai residenti. Dopo 50 anni di degrado,

abbandono e insicurezza, non accetteremo ulteriori rinvii o silenzi.

In assenza di atti concreti, non esiteremo a muovere pubblicamente delle

rimostranze, perché la dignità della nostra borgata non può più aspettare.

Lo dichiara il presidente della Commissione Speciale Legalità della seconda

Circoscrizione, Giuseppe Guaresi.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo