1° comunicato stampa del 4 agosto 2025

CASAGIOVE (CE). LADRO IN TRASFERTA SORPRESO MENTRE TENTA DI RUBARE UN

MOTOCICLO NEI PRESSI DEL MERCATO. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Il 42enne di Afragola, nel napoletano, è stato bloccato dai militari

dell’Arma subito dopo aver forzato il lucchetto antifurto di uno scooter

Honda SH 150, lasciato in sosta dalla proprietaria in via Lorenzetti a

Casagiove.

È accaduto questa mattina nel piccolo centro alle porte di Caserta, dove il

ladro in trasferta, approfittando del trambusto dovuto alle numerose persone

presenti in strada in occasione del mercato settimanale, che si stava