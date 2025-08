VINO, COLDIRETTI LOMBARDIA: DOMANI 4/8, ORE 9, VENDEMMIA AL VIA NEL PAVESE PRIMA AREA VINICOLA REGIONE

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 03 August 2025 N. 62 – 3 agosto 2025

Domani lunedì 4 agosto, ore 9, Oliva Gessi

Vino, al via la vendemmia nel pavese

prima area vinicola della Lombardia

Presso l’azienda agricola De Filippi, Cantine I Gessi

Scatta la vendemmia in Lombardia: in provincia di Pavia, principale area vitivinicola della regione, i primi grappoli saranno staccati domani lunedì 4 agosto, dalle ore 9, nell’azienda agricola De Filippi in Frazione Fossa 8 a Oliva Gessi (Pv).

La raccolta nel pavese – precisa la Coldiretti – partirà dalle uve più precoci per la produzione di spumanti, la cui maturazione è stata accelerata dal caldo e dalle alte temperature.

L’avvio delle operazioni – continua Coldiretti Lombardia – arriva in un momento delicato per il settore, tra i timori per l’effetto dei dazi Usa e i tentativi di ingiustificata demonizzazione di un prodotto che rientra a pieno titolo nella Dieta Mediterranea e i cui benefici legati a un consumo consapevole sono stati ampiamente provati.

Nell’occasione – conclude la Coldiretti – saranno divulgate le prime stime e osservazioni sull’annata produttiva.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.