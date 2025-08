Maltempo sul litorale teatino: feriti e disagi a Fossacesia, attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Di seguito alla violenta perturbazione meteorologica che ha colpito, in data odierna, il litorale della provincia di Chieti, si è riunito, su disposizione del Prefetto di Chieti Gaetano Cupello, apposito Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), coordinato dal dott. Nicola Ciarcia, Dirigente dell’Area Protezione Civile della Prefettura. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Fossacesia, comune maggiormente interessato dalla perturbazione, i rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, della Provincia, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS, del Servizio 118 e della società E-Distribuzione. Da prime informazioni, si è appreso che gli eventi, in particolare la caduta di rami, hanno determinato il ferimento di tre persone, nessuna della quali in gravi condizioni. La caduta di alberi sulla carreggiata ha causato l’interruzione della circolazione sulle strade provinciali SP217, dal km 10+400, e SP106, quest’ultima nella sua interezza, mentre la SP105, anch’essa inizialmente bloccata, è stata tempestivamente riaperta alla circolazione. Anche diverse strade comunali di Fossacesia sono state interessate dalla caduta di tronchi o rami. Al fine di ripristinare le ordinarie condizioni di viabilità, sono tutt’ora in corso gli interventi di rimozione di tronchi e detriti a cura dell’Amministrazione provinciale e dei Vigili del Fuoco. Si è altresì registrato qualche danno nel centro urbano di Francavilla, in cui un fulmine ha colpito un edificio provocando il distacco di componenti della facciata. La situazione continua ad essere monitorata.