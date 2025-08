A Scanzano Jonico trionfa la “Notte Gialla” di Coldiretti

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

Una vera e propria festa del territorio la “Notte Gialla”, l’iniziativa promossa dalla Coldiretti che ha riempito il centro di Scanzano Jonico, nel materano, dei profumi delle produzioni locali e dell’energia della comunità agricola lucana. Un evento all’insegna della filiera corta, del buon cibo e della trasparenza alimentare, che ha richiamato migliaia di cittadini della zona, oltre che di vacanzieri, tra degustazioni, laboratori didattici per i più piccoli, musica dal vivo e momenti di sensibilizzazione. Tutto finalizzato alla valorizzazione e tutela del vero cibo di qualità, che fa bene alla salute, all’economia e al territorio. Allestito per l’occasione un mini villaggio di Campagna Amica, con un’area didattica con la merenda contadina e i laboratori per bambini con esperienze sensoriali, oltre alla mungitura e al trapianto delle piantine da orto. Non è mancato uno spazio dedicato all’artigianato, dai bastoni e collari della tradizione pastorizia, oltre ai profumi della lavanda con la possibilità di realizzare dei sacchetti profuma biancheria. Durante l’evento protagonista è stato il Mercato di Campagna Amica, con la vendita diretta dei prodotti del territorio. Molto apprezzato lo Street Food contadino, che ha permesso di gustare piatti genuini preparati con ingredienti locali a km zero e birra agricola artigianale. Successo per i due appuntamenti, organizzati per avvicinare i consumatori al mondo dell’olio per comprenderne le caratteristiche e riconoscere un Evo di qualità. Infine un’area istituzionale con la raccolta firme per dire “Stop al cibo falso e ultra processato” e sostenere quello di qualità e made in Italy, oltre alla presenza di servizi alla persona e consulenza. Ad animare la serata i campanacci di San Mauro Forte e tanta buona musica fino a tarda notte.

