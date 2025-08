(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 *Ricci: “Sono la filiera della finzione. Noi continuiamo la nostra campagna

popolare tra la gente, in mezzo alla realtà”*

“Sono filiera della finzione. Inaugurano soltanto le facciate degli edifici

e spostano i letti d’ospedale da una struttura sanitaria all’altra solo per

fare finte inaugurazioni”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e

candidato alla presidenza della Regione Marche, durante la seconda tappa

del tour “Ricci on the beach” sulla costa maceratese dove sta incontrando i

cittadini in spiaggia.

“Lunedì 4 agosto, Acquaroli assieme a Meloni, Salvini e Tajani,

elencheranno numeri vuoti perché la percezione dei cittadini è chiara: la

sanità è peggiorata, l’economia è peggiorata e i dazi penalizzeranno un

settore in maniera incredibile l’export che è da sempre un settore

importantissimo per le Marche. – dichiara Ricci – È una ‘Filiera della

finzione’ anche perché non diranno la verità nemmeno sulle cifre di cui

parleranno, non diranno che ai fondi del PNRR loro hanno votato contro in

Europa e che se fosse stato per loro, quei fondi, non sarebbero mai

arrivati nelle Marche e in Italia. – conclude – Loro continuino pure a

mentire ai marchigiani pensando di ingannarli. Noi continuiamo la nostra

campagna popolare tra la gente, in mezzo alla realtà. Per ascoltare e

confrontarci di quello che interessa davvero ai marchigiani e cioè di

sanità, di lavoro, di sociale, di impresa e di turismo”.