(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 *Ricci: “Alla filiera della finzione rispondiamo con la realtà: la costa va

difesa, rafforzeremo il finanziamento”*

“Anche oggi siamo stati in mezzo alla gente, in mezzo alla realtà. Per

ascoltare le persone e confrontarci con loro sui problemi reali che vivono

nella sanità, nel sociale, nel lavoro, nel turismo. Noi siamo fatti così.

Siamo abituati a stare con la gente e a fare le campagne elettorali in

maniera popolare per la gente, a differenza di chi invece si vanta di una

filiera della finzione che continua a parlare di numeri vuoti, inaugurare

facciate di ospedali e avvii di progettazione di lavori, pensando di

riuscire ad ingannare i marchigiani”, così Matteo Ricci, europarlamentare

PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, al termine della tappa

del ‘Ricci on the beach’ di oggi nel maceratese, che l’ha visto passeggiare

tra le spiagge di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati, dove ha

incontrato tantissimi cittadini con i quali si è confrontato sui punti

programmatici per il cambiamento delle Marche.

“Un altro tema importante riguarda quello della difesa della costa,

dobbiamo tutelare le zone costiere marchigiane. Per questo rafforzeremo il

finanziamento”, conclude Ricci.