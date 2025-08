Giacomo Guida (Progetto Marche) apre la sua sede elettorale a Fabriano: entusiasmo, idee e partecipazione

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

Si è svolta questa mattina, in Piazza del Comune 36 a Fabriano, l’inaugurazione della sede elettorale di Giacomo Guida, candidato consigliere per la lista Progetto Marche, a sostegno di Matteo Ricci presidente. Un’apertura partecipata da numerosi cittadini, sostenitori e rappresentanti del territorio, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’interesse crescente attorno alla candidatura e al progetto politico civico e progressista nato per rilanciare una nuova visione della Regione.

A dare il via all’incontro è stato Michele Caporossi, ex direttore generale dell’Ospedale di Torrette e oggi coordinatore di Progetto Marche, che ha presentato Giacomo Guida definendolo “la candidatura di punta per la circoscrizione di Ancona”, sottolineando il valore strategico delle aree interne nel progetto della lista. “Giacomo Guida – ha dichiarato Caporossi – incarna il presente e il futuro di una nuova classe politica. In un tempo in cui i cittadini, soprattutto i giovani, si allontanano dalla politica, la sua scelta di impegnarsi con passione, competenza e spirito civico sul proprio territorio è un segnale fortissimo. Abbiamo bisogno di questa linfa nuova per restituire fiducia e visione alla politica regionale”.

Nel suo intervento, Giacomo Guida ha confermato il suo impegno concreto per Fabriano e per l’entroterra: “La mia non è una candidatura di bandiera, ma un impegno reale a costruire, con umiltà e determinazione, una Regione che torni a guardare alle sue aree interne non come periferie, ma come luoghi in cui investire, innovare e trattenere talenti. Lavorerò per mettere in rete le energie del territorio, valorizzando le competenze spesso dimenticate e costruendo soluzioni, non slogan. La politica deve tornare a essere vicina alle persone, ai giovani e ai loro bisogni e sogni”. Guida ha ricordato che la sede resterà aperta fino al giorno delle elezioni, a disposizione di chiunque voglia approfondire le proposte della lista e partecipare attivamente al percorso. Nelle prossime settimane, il luogo diventerà punto d’incontro per momenti di ascolto, confronto e approfondimento.

A chiudere l’incontro è stata la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, che ha ringraziato il candidato per l’impegno dimostrato in questi anni: “In questi tre anni di consigliatura, Giacomo ha saputo dimostrare con costanza e concretezza che si può fare politica in modo serio e costruttivo. È l’espressione di una nuova generazione che parte dalle aree interne per proporre un cambiamento reale nella politica marchigiana. La sua candidatura rappresenta un’opportunità di rilancio per tutta la nostra comunità”.