(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 PNRR, CARAMIELLO (M5S): SU FONDI ANTI-CAPORALATO ENNESIMO FALLIMENTO GOVERNO

ROMA, 1 AGOSTO 2025 – “Giorgia Meloni si vanta un giorno sì e l’altro pure dello stato di attuazione del Pnrr, ma sulla lotta al caporalato i numeri parlano di un totale fallimento. Solo 26 dei 200 milioni di euro volti al superamento dei ghetti dei lavoratori immigrati sono infatti stati spesi, tanto che ora, secondo quanto riferito dalla ministra Calderone, il Governo sarebbe intenzionato a usarli per incentivare le imprese a realizzare delle strutture di accoglienza per i braccianti. Un banale ripiego con cui l’esecutivo tenta di scaricare sulle aziende la responsabilità della mancata spesa di queste preziosissime risorse. Se questa era la strada che si voleva seguire, difatti, il progetto sarebbe dovuto partire prima – no a un anno dalla scadenza del Piano. Insomma: malgrado il fenomeno sia tutt’altro che debellato, nel contrasto al caporalato il Governo ciurla nel manico. Presenterò un’interrogazione alla ministra del Lavoro che dovrà spiegarci, per filo e per segno, i motivi di tali ritardi. Basta prese in giro sulla pelle dei più deboli”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Agricoltura alla Camera Alessandro Caramiello.

