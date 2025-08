(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 COMUNICATO STAMPA

IV CAMPIDOGLIO: SODDISFAZIONE PER EMENDAMENTO REGIONE LAZIO SU CONTRIBUTO CHIOSCO VITTORIO

Roma, 1° agosto 2025 – “Soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio dell’emendamento a salvaguardia dell’iniziativa ‘Notti di Cinema a Piazza Vittorio’ che vede tra i primi firmatari Luciano Nobili, Presidente della Commissione Pnrr e grandi eventi della Regione. La misura stanzia una somma di 30 mila euro che servirà a garantire la realizzazione dell’evento messo a rischio dall’incendio doloso che ha completamente distrutto la struttura all’interno dei giardini di piazza Vittorio”.

Così i consiglieri capitolini di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini, che ringraziano Luciano Nobili per la sensibilità mostrata e l’impegno profuso per garantire la prosecuzione di un’importante iniziativa culturale del territorio romano.

“È anche attraverso la cultura, infatti, che si combattono fenomeni di degrado e di illegalità, un punto su cui Italia Viva ha sempre creduto fortemente. L’approvazione dell’emendamento è il segnale che le istituzioni ci sono, sono vicine ai cittadini onesti che fanno di Roma una città sana e accogliente” concludono Casini e Leoncini.

[cid:98cd64cd-808b-4cb0-93e9-080d369cd786]