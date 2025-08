(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

CROATTI (M5S): STRAGE BOLOGNA, BASTA DEPISTAGGI, VERITA' E GIUSTIZIA PER SEMPRE

ROMA, 1 agosto – “Domani, in occasione dell’anniversario della strage neofascista del 2 agosto 1980, il Movimento 5 Stelle rinnoverà il suo impegno al fianco dei familiari delle vittime, di chi continua a chiedere giustizia e di tutti coloro che si battono per la verità. Saremo presenti anche quest’anno in piazza a Bologna con lo striscione: “Strage neofascista, basta depistaggi di Stato”, perché non si può commemorare senza denunciare. Troppe volte, nella storia di questo Paese, apparati infedeli hanno protetto i mandanti, ostacolato le indagini, alimentato zone d’ombra. Chi ha piazzato la bomba alla stazione voleva colpire la democrazia, seminare terrore e fermare il cambiamento. Oggi come allora, non si può essere equidistanti. La matrice neofascista è un fatto storico e giudiziario. Chi la nega o la rimuove tradisce la memoria delle 85 vittime e insulta l’intelligenza del Paese. Il nostro dovere politico e civile è continuare a cercare tutta la verità, anche quella che fa tremare i palazzi del potere”.

Così il senatore M5S romagnolo Marco Croatti.

