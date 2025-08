CONFINDUSTRIA CATANIA, CRISTINA BUSI: “FINALMENTE UN PROGETTO ORGANICO PER LA ZONA INDUSTRIALE. PLAUSO AL SINDACO TRANTINO E ALL’ASSESSORE TAMAJO”

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

Catania, 1 agosto 2025 – “Dopo cinquant’anni, per la zona industriale di Catania si profila finalmente un progetto organico e strutturato, in netta discontinuità rispetto agli interventi frammentari e scollegati del passato. Non si tratta più di annunci o soluzioni estemporanee, ma di un piano che recepisce concretamente molte delle istanze che, come associazione, abbiamo portato avanti nel tempo. Strade, sicurezza, assetto geologico, rete idrica: si tratta di elementi imprescindibili per garantire la competitività e l’attrattività di un territorio che intende guardare al futuro”.

“Per questo esprimiamo un plauso al sindaco Enrico Trantino e all’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, per aver avviato un percorso che finalmente mette al centro le reali priorità del nostro tessuto produttivo locale”.

“Particolarmente rilevante, in questa fase, è anche il ruolo di Sidra. La tenuta e l’efficienza del sistema idrico rappresentano un fattore cruciale per il funzionamento delle imprese insediate nell’area. In questo contesto, come Associazione, abbiamo già avviato un confronto su basi operative e costruttive, che riteniamo essenziale per affrontare in modo efficace le criticità infrastrutturali esistenti”.

“Sul piano della sicurezza, è stato inoltre considerato un tema spesso trascurato come il randagismo, che pur non essendo centrale, ha ricadute concrete sull’incolumità dei lavoratori. Anche su questo stiamo lavorando, promuovendo un progetto contro l’abbandono degli animali”.

“Seguiamo e continueremo a seguire con attenzione l’attuazione del cronoprogramma presentato oggi dal sindaco, con un approccio collaborativo ma vigile. Lo sviluppo della zona industriale non può più prescindere da interventi strutturali, continui e misurabili”.

