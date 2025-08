Comunicato Stampa CMRC – Approvata Variazione assestamento Bilancio Previsione 2025-2027

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 Approvata nella seduta del Consiglio metropolitano del 1 agosto la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027, con le relative variazioni al programma triennale opere pubbliche, all’elenco annuale 2025 e al programma 2025-2027 acquisti di beni e servizi.

Per l’ente metropolitano, alla verifica del 31 luglio, si conferma il mantenimento degli equilibri di bilancio, con ulteriori risorse rispetto alle previsioni, che determinano maggiori investimenti da destinare in via prioritaria a edilizia scolastica e viabilità.

“Un risultato che sappiamo non essere scontato – afferma la Consigliera delegata a Bilancio e Patrimonio Cristina Michetelli frutto di una gestione finanziaria attenta e un atteggiamento prudenziale nelle politiche di spesa, per cui ringrazio gli uffici della Ragioneria Generale, che ci consentono di dare risposte ai diversi settori dell’ente, e il lavoro congiunto del Consiglio. La solidità delle politiche di bilancio di Città metropolitana è confermata anche dalla valutazione di outlook stabile da parte della società di rating Standard & Poors”.

“Una manovra di assestamento generale che cuba complessivamente 55 milioni di euro, nonostante le criticità, che vanno dall’imponente quota dei versamenti allo Stato centrale, venute meno le agevolazioni del Decreto Aiuti, e la nota questione del minor gettito IPT per le immatricolazioni, che in 10 anni ha privato l’ente metropolitano di Roma di un miliardo di risorse. Un tema sul quale stiamo sostenendo a livello parlamentare un intervento risolutivo, che possa impedire alle società di noleggio di immatricolare i mezzi in territori dove i prezzi sono più vantaggiosi, per poi operare sul territorio di Roma e Città metropolitana, potendo ancora separare sede legale e sede operativa”, prosegue Michetelli.