(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Roma: Pd, accordo su sicurezza fatto importante

“L’accordo del comune di Roma con Cgil, Cisl, e le associazioni dei costruttori, sul badge telematico di cantiere e’ un fatto molto importante. Un ulteriore passo per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per i diritti di chi lavora. Da tempo chiediamo che venga introdotto nella legislazione italiana e reso obbligatorio. Continueremo a insistere e auspichiamo che il Governo ascolti i sindacati”.

Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, e la deputata e responsabile Lavoro del Pd, Maria Cecilia Guerra.

Roma, 31 luglio 2025

