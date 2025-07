PROGRAMMA GARE 1^-7^ GIORNATA DI ANDATA – Comunicato Campionato 1DIV

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 COMUNICATO N. 1/DIV – 31 LUGLIO 2025

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025-2026

PROGRAMMAZIONE GARE STAGIONE 2025-2026

Si riporta il programma gare dalla 1ª alla 7ª giornata di andata nelle date e con i relativi orari.

Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per

esigenze organizzative e/o televisive.

Pubblicato in Firenze il 31 luglio 2025

IL PRESIDENTE

(Matteo Marani)

1ª GIORNATA ANDATA – 22-23-24-25 AGOSTO 2025

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ALCIONE MILANO

GIANA ERMINIO

L.R. VICENZA

LECCO

NOVARA

PERGOLETTESE

PRO PATRIA

UNION BRESCIA

VIRTUS VERONA

DOLOMITI BELLUNESI

TRIESTINA

TRENTO

LUMEZZANE

OSPITALETTO FRANCIACORTA

INTER U23

RENATE

PRO VERCELLI

ARZIGNANO VALCHIAMPO

CITTADELLA

Sabato

Sabato

Sabato

Domenica

Sabato

Lunedì*

Domenica

Domenica

Sabato

Domenica

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 20.30

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 18.00

*Posticipo disposto per concomitanza altro evento nella città di Novara.

GIRONE B

AREZZO

ASCOLI

CARPI

LIVORNO

PERUGIA

PINETO

RAVENNA

RIMINI

SAMBENEDETTESE

TORRES

FORLÌ

PIANESE

JUVENTUS NEXT GEN

TERNANA

GUIDONIA MONTECELIO

VIS PESARO

CAMPOBASSO

GUBBIO

PONTEDERA

Venerdì

Sabato

Sabato

Venerdì

Venerdì

Venerdì

Sabato

Sabato

Venerdì

Sabato

Ore 21.15

Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 21.15

Ore 21.15

Ore 21.15

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.15

Ore 17.30

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

CASARANO

CASERTANA

CATANIA

CROTONE

GIUGLIANO

LATINA

MONOPOLI

SALERNITANA

SORRENTO

AZ PICERNO

TRAPANI

TEAM ALTAMURA

FOGGIA

BENEVENTO

POTENZA

ATALANTA U23

COSENZA

SIRACUSA

CAVESE

Lunedì

Domenica

Lunedì

Domenica

Lunedì

Domenica

Domenica

Domenica

Lunedì

Domenica

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 18.00

2ª GIORNATA ANDATA – 29-30-31 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 2025

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO

CITTADELLA

DOLOMITI BELLUNESI

INTER U23

LUMEZZANE

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PRO VERCELLI

RENATE

TRENTO

TRIESTINA

VIRTUS VERONA

ALCIONE MILANO

NOVARA

PRO PATRIA

PERGOLETTESE

L.R. VICENZA

ALBINOLEFFE

GIANA ERMINIO

UNION BRESCIA

LECCO

Domenica

Venerdì

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Venerdì

Sabato

Domenica

Sabato

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 15.30

Ore 15.30

Ore 15.30

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 18.00

GIRONE B

CAMPOBASSO

FORLÌ

GUBBIO

GUIDONIA MONTECELIO

JUVENTUS NEXT GEN

PIANESE

PONTEDERA

TERNANA

VIS PESARO

PERUGIA

TORRES

RAVENNA

SAMBENEDETTESE

PINETO

LIVORNO

CARPI

AREZZO

ASCOLI

RIMINI

Sabato

Sabato

Lunedì

Sabato

Lunedì

Sabato

Domenica

Venerdì

Domenica

Venerdì

Ore 18.00

Ore 18.00

Ore 20.30

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

GIRONE C

ATALANTA U23

AZ PICERNO

BENEVENTO

CAVESE

COSENZA

FOGGIA

POTENZA

SIRACUSA

TEAM ALTAMURA

TRAPANI

CASARANO

GIUGLIANO

CASERTANA

CATANIA

SALERNITANA

SORRENTO

AUDACE CERIGNOLA

MONOPOLI

CROTONE

LATINA

Venerdì

Domenica

Domenica

Sabato

Domenica

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Sabato

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 18.00

Ore 21.00

3ª GIORNATA ANDATA – 06-07 SETTEMBRE 2025

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ALCIONE MILANO

GIANA ERMINIO

L.R. VICENZA

LECCO

NOVARA

PERGOLETTESE

TRIESTINA

UNION BRESCIA

VIRTUS VERONA

RENATE

LUMEZZANE

PRO PATRIA

ARZIGNANO VALCHIAMPO

DOLOMITI BELLUNESI

TRENTO

CITTADELLA

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PRO VERCELLI

INTER U23

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Sabato

Domenica

Sabato

Sabato

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 20.30

GIRONE B

AREZZO

ASCOLI

CARPI

GUBBIO

LIVORNO

PINETO

RAVENNA

RIMINI

SAMBENEDETTESE

TORRES

VIS PESARO

JUVENTUS NEXT GEN

CAMPOBASSO

PERUGIA

GUIDONIA MONTECELIO

PONTEDERA

TERNANA

FORLÌ

PIANESE

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Sabato

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 17.30

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

CASARANO

CASERTANA

CATANIA

CROTONE

GIUGLIANO

LATINA

SALERNITANA

SORRENTO

TEAM ALTAMURA

SIRACUSA

BENEVENTO

POTENZA

MONOPOLI

COSENZA

FOGGIA

AZ PICERNO

ATALANTA U23

TRAPANI

CAVESE

Domenica

Sabato

Sabato

Sabato

Domenica

Sabato

Domenica

Domenica

Sabato

Domenica

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 20.30

4ª GIORNATA ANDATA – 12-13-14-15 SETTEMBRE 2025

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO

CITTADELLA

DOLOMITI BELLUNESI

INTER U23

LUMEZZANE

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

TRENTO

GIANA ERMINIO

L.R. VICENZA

ALCIONE MILANO

LECCO

TRIESTINA

PERGOLETTESE

NOVARA

VIRTUS VERONA

UNION BRESCIA

ALBINOLEFFE

Venerdì

Lunedì

Sabato

Domenica

Sabato

Venerdì

Domenica

Sabato

Sabato

Domenica

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 15.00

GIRONE B

CAMPOBASSO

FORLÌ

GUIDONIA MONTECELIO

JUVENTUS NEXT GEN

PERUGIA

PIANESE

PONTEDERA

TERNANA

VIS PESARO

TORRES

PINETO

GUBBIO

RAVENNA

AREZZO

ASCOLI

SAMBENEDETTESE

RIMINI

CARPI

LIVORNO

Domenica

Sabato

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 12.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 17.30

GIRONE C

ATALANTA U23

AZ PICERNO

CAVESE

COSENZA

FOGGIA

MONOPOLI

POTENZA

SALERNITANA

SIRACUSA

TRAPANI

TEAM ALTAMURA

CASARANO

GIUGLIANO

CATANIA

LATINA

AUDACE CERIGNOLA

CROTONE

SORRENTO

BENEVENTO

CASERTANA

Domenica

Sabato

Lunedì

Domenica

Venerdì

Venerdì

Venerdì

Domenica

Sabato

Domenica

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 17.30

5ª GIORNATA ANDATA – 19-20-21 SETTEMBRE 2025

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ALCIONE MILANO

L.R. VICENZA

LECCO

LUMEZZANE

NOVARA

PERGOLETTESE

TRIESTINA

UNION BRESCIA

VIRTUS VERONA

CITTADELLA

RENATE

PRO PATRIA

TRENTO

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PRO VERCELLI

INTER U23

ARZIGNANO VALCHIAMPO

GIANA ERMINIO

DOLOMITI BELLUNESI

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Ore 20.30

Ore 12.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 12.30

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 17.30

GIRONE B

AREZZO

GUBBIO

LIVORNO

PINETO

PONTEDERA

RAVENNA

RIMINI

SAMBENEDETTESE

TORRES

VIS PESARO

GUIDONIA MONTECELIO

ASCOLI

JUVENTUS NEXT GEN

CAMPOBASSO

PERUGIA

FORLÌ

CARPI

TERNANA

PIANESE

Venerdì

Sabato

Sabato

Sabato

Venerdì

Venerdì

Venerdì

Sabato

Sabato

Sabato

Ore 20.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 15.00

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

BENEVENTO

CASARANO

CASERTANA

CATANIA

CROTONE

GIUGLIANO

LATINA

POTENZA

TEAM ALTAMURA

FOGGIA

ATALANTA U23

CAVESE

COSENZA

SORRENTO

SIRACUSA

SALERNITANA

MONOPOLI

AZ PICERNO

TRAPANI

Sabato

Domenica

Domenica

Sabato

Sabato

Sabato

Domenica

Sabato

Domenica

Domenica

Ore 17.30

Ore 17.00

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 15.00

6ª GIORNATA ANDATA – 23-24-25 SETTEMBRE 2025

GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO

CITTADELLA

DOLOMITI BELLUNESI

GIANA ERMINIO

INTER U23

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

TRENTO

UNION BRESCIA

ALCIONE MILANO

LUMEZZANE

L.R. VICENZA

VIRTUS VERONA

TRIESTINA

ALBINOLEFFE

LECCO

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PERGOLETTESE

NOVARA

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Giovedì

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 20.45

GIRONE B

ASCOLI

CAMPOBASSO

CARPI

FORLÌ

GUIDONIA MONTECELIO

JUVENTUS NEXT GEN

PERUGIA

PIANESE

TERNANA

PINETO

LIVORNO

GUBBIO

RAVENNA

VIS PESARO

RIMINI

TORRES

SAMBENEDETTESE

AREZZO

PONTEDERA

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Ore 20.45

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 18.30

GIRONE C

ATALANTA U23

AZ PICERNO

CAVESE

COSENZA

FOGGIA

MONOPOLI

SALERNITANA

SIRACUSA

SORRENTO

TRAPANI

CROTONE

BENEVENTO

LATINA

GIUGLIANO

CASERTANA

TEAM ALTAMURA

AUDACE CERIGNOLA

POTENZA

CASARANO

CATANIA

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Ore 20.45

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 20.45

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 18.30

Ore 20.30

7ª GIORNATA ANDATA – 27-28-29 SETTEMBRE 2025

GIRONE A

ALBINOLEFFE

CITTADELLA

L.R. VICENZA

LECCO

LUMEZZANE

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PERGOLETTESE

TRENTO

TRIESTINA

VIRTUS VERONA

NOVARA

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

GIANA ERMINIO

INTER U23

ALCIONE MILANO

DOLOMITI BELLUNESI

ARZIGNANO VALCHIAMPO

RENATE

UNION BRESCIA

Domenica

Lunedì

Lunedì

Domenica

Domenica

Lunedì

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 12.30

Ore 15.00

Ore 15.00

GIRONE B

AREZZO

LIVORNO

PERUGIA

PINETO

PONTEDERA

RAVENNA

SAMBENEDETTESE

TORRES

VIS PESARO

CARPI

GUIDONIA MONTECELIO

CAMPOBASSO

PIANESE

RIMINI

FORLÌ

TERNANA

JUVENTUS NEXT GEN

ASCOLI

GUBBIO

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 17.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 17.30

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

AZ PICERNO

BENEVENTO

CASARANO

CROTONE

GIUGLIANO

LATINA

MONOPOLI

POTENZA

SIRACUSA

CATANIA

FOGGIA

TRAPANI

SALERNITANA

CASERTANA

SORRENTO

TEAM ALTAMURA

CAVESE

ATALANTA U23

COSENZA

Domenica

Lunedì

Domenica

Domenica

Domenica

Lunedì

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 15.00

Ore 20.30

Ore 17.30

Ore 20.30

Ore 12.30

Ore 17.30