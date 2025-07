(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 *PD-M5S, GARDINI (FDI): DA M5S GARANTISMO IMPROVVISATO*

“Le dichiarazioni odierne di Giuseppe Conte sul caso Ricci sono l’ennesima

dimostrazione dell’ipocrisia del Movimento 5 Stelle. Quando si tratta di

avversari politici, il M5S non fa sconti: basta un avviso di garanzia o una

voce di corridoio per invocare dimissioni immediate e lanciare condanne

pubbliche. Ma quando sotto i riflettori finisce qualcuno della propria

area, allora tutto cambia: garantismo improvvisato, distinguo e difese

d’ufficio. Oggi Conte sostiene che chiedere un passo indietro a Ricci

“sarebbe un brutto precedente”. Ma non è una novità. I 5 Stelle sono sempre

stati così: inflessibili con gli altri, indulgenti con se stessi e con gli

alleati del momento. Hanno costruito carriere a colpi di giustizialismo,

salvo poi difendere l’indifendibile quando conviene. Altro che onestà: è

solo tornaconto politico. Gli italiani meritano serietà, non questa farsa”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

Roma, 31 luglio 2025