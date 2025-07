(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 MARCHE, BENVENUTI GOSTOLI(FDI): GRILLINI SCONTATI COME SALDI DI FINE STAGIONE

“Scontati come i saldi di fine stagione. I 5stelle, dopo giorni di farsa show, stranamente, decidono di sostenere l’ex sindaco Ricci. Alla faccia del codice etico, del giustizialismo e della morale a correnti alterne a cui i grillini ci hanno bellamente abituati. Forse Ricci ha davvero le mani pulite, speriamo sia così, ma sicuramente ha gli occhi bendati, non essendosi mai accorto in tanti anni che i collaboratori che lui aveva scelto stavano combinando dei pasticci e addirittura stavano tradendo la sua fiducia. Ed oggi la scelta di affidarsi nuovamente ai Cinque Stelle dimostra che non ha imparato granché dagli errori del passato. L’importante per la sinistra, come sempre, non è governare bene, ma provare a vincere le elezioni”.

Così Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

