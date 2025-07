(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

Piacenza, 31 luglio 2025

Oggetto: La soddisfazione del Comune di Piacenza per la nomina di Stefano Borotti nel CdA di Iren Ambiente

Il Comune di Piacenza, fondatore e azionista di Iren, commenta con soddisfazione le ultime notizie riguardanti l’azienda: la nomina di Stefano Borotti nel CdA di Iren Ambiente, la società operativa del Gruppo che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta alla differenziazione fino al recupero energetico e i positivi risultati economici del primo semestre 2025 che confermano una crescita solida di tutti i principali indicatori economici riguardanti investimenti e utile. La nomina di Borotti, che già siede su indicazione di Piacenza nel cda di Iren spa, rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità e un segnale importante di attenzione verso il territorio. Il ritorno di un rappresentante della nostra città all’interno della società segna un passaggio significativo: Piacenza torna a pieno titolo a far parte del percorso strategico e operativo del gruppo Iren, in un ambito, quello ambientale, cruciale per il presente e per il futuro delle nostre città. Siamo certi che la professionalità, l’esperienza e il forte legame con il territorio che contraddistinguono Stefano Borotti rappresenteranno un valore aggiunto per l’intero CdA e per le sfide che attendono Iren Ambiente nei prossimi anni, in particolare sul fronte della sostenibilità e dell’innovazione nei servizi. Anche in ragione delle ottime performance economiche realizzate dal Gruppo Iren riteniamo ci siano le condizioni per concentrare gli sforzi su investimenti e qualità dei servizi e l’Amministrazione ribadisce il proprio impegno a collaborare attivamente con la società, convinta che questa rinnovata sinergia potrà produrre benefici concreti per i cittadini e per l’ambiente.