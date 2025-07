(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 ANTIMAFIA, M5S: GASPARRI CONTINUA A DIRE FALSITÀ SMENTITE DAI DOCUMENTI

ROMA, 31 lug. – “Dire ripetutamente delle sciocchezze fondate su falsità non fa di esse delle verità. Il senatore Gasparri prima o poi imparerà questo antico insegnamento. Come al solito, pensa di avere la verità già pronta in tasca e ha sempre l’impazienza di doverla mostrare. Le falsità dette e scritte da Mori e De Donno, massimo riferimento per Gasparri, le abbiamo già illustrate con una relazione fondata su documenti giudiziari che nessuno ha saputo smentire e che Gasparri non avrà nemmeno letto. Oggi Giancarlo Caselli ha fornito molti elementi di cui la commissione Antimafia dovrebbe fare tesoro. Peraltro, mancano ancora alcuni capitoli che Caselli ha detto di voler illustrare prossimamente, Gasparri impari ad avere pazienza prima di commentare e la smetta di dire falsità. Mafia-appalti non fu affatto archiviata nel luglio ’92, come prova documentalmente il fatto che il 5 settembre ’92, con piu di un anno di ritardo, i Carabinieri depositarono l’esito delle indagini che erano state loro delegate nel luglio ’91. Le indagini erano rimaste aperte e portarono a numerosi arresti. Nel luglio del 1992 non fu affatto archiviata l’indagine ma solo la posizione di alcuni indagati esclusivamente per colpa di Mori e De Donno che tennero nascosto alla Procura di Palermo che nel giugno ’92 aveva iniziato a collaborare Giuseppe Li Pera. L’indagine nei confronti di quegli indagati fu subito riaperta quando la Procura di Palermo venne a conoscenza di tale fatto.Tutto questo è agli atti della Giustizia e della storia, le sciocchezze del senatore Gasparri se le porta via il vento”.

Lo affermano i componenti M5S della commissione Antimafia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle