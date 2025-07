(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 Ambiente: Pd, riconosciuto ruolo aree protette e attività dei parchi minerari

“Grazie al lavoro del Pd sono stati riconosciuti il ruolo delle aree protette e l’attività dei parchi minerari per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”. è quanto si legge in una nota congiunta dei deputati Pd in Commissione Ambiente della Camera Marco Simiani, Chiara Braga, Augusto Curti, Sara Ferrari e Eleonora Evi sul parere approvato a Montecitorio e relativo al riparto dei fondi del Ministero dell’Ambiente destinati a enti e organismi per l’anno 2025.

“Con questo atto viene rafforzato l’impegno per raggiungere l’obiettivo europeo del 30×30, ovvero tutelare almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina entro il 2030, come previsto dalla strategia europea per la biodiversità e come sottoscritto dall’Italia alla COP15 di Montreal”, scrivono i deputati del Pd che aggiungono: “si tratta di un traguardo ambizioso, ma fondamentale per il futuro ambientale nazionale. Un’altra proposta accolta riguarda l’adozione di una legislazione che garantisca il necessario coordinamento tra lo Stato e le Regioni al fine di superare la frammentarietà e la non omogeneità delle iniziative tra aree protette e parchi minerari: si tratta di un passo in avanti significativo per riconoscere il valore ambientale e culturale di questi ultimi territori e favorirne una gestione sostenibile e integrata”.

“Resta comunque aperta la questione delle risorse per Ispra, l’istituto nazionale per la protezione dell’ambiente, colpito da un taglio lineare di circa 13 milioni di euro nella scorsa legge di bilancio. Avevamo chiesto di inserire nel parere un impegno specifico per il ripristino di questi fondi, proposta che purtroppo non è stata accolta. Continueremo a batterci, in sede di bilancio e nei prossimi provvedimenti, per garantire a Ispra e a tutto il sistema delle aree protette le risorse necessarie a sostenere concretamente la transizione ecologica”: conclude la nota.

Roma, 31 luglio 2025

