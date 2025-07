0731 Palio2025 viabilità e sosta tutte le info

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

100° Palio del Golfo

Tutte le informazioni per la mobilità e la sosta.

Il 3 agosto potenziato il servizio di bus navetta gratuito da e per i parcheggi di interscambio: attivo dalle ore 16 alle ore 24

La Spezia, 31 luglio 2025 – In occasione delle celebrazioni del 100° Palio del Golfo, che si terranno nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2025, il Comune della Spezia ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni previste.

Di seguito i principali provvedimenti. Si raccomanda comunque prestare attenzione alla segnaletica posizionata sul posto.

VENERDÌ 1 AGOSTO si terrà la sfilata delle Borgate che interesserà le vie cittadine partenza da Corso Cavour, Via Chiodo, Piazza Verdi, Via Veneto, arrivo in Piazza Europa.

La stessa prevederà diversi provvedimenti viabilistici riguardo divieti alla sosta e al transito.

I divieti di sosta decorreranno dalla prima mattinata per concludersi a fine manifestazione, in tratti delle seguenti vie: Corso Cavour, Via Castelfidardo, Via Corridoni, Via Chiodo, Via Veneto, Piazza Europa. La sosta in Piazza Bayreuth sarà riservata ai soli residenti.

Dalle ore 17:30 Divieto di transito nell’intero percorso e di alcuni altri tratti di strada limitrofi al percorso stesso, in particolare le principali: Via Bixio, Viale Garibaldi, Via dei Mille, mentre dalle ore 20:30 chiusura totale sino a Via Crispi esclusa.

Sempre dalle ore 20:30 verrà garantita l’uscita della ZTL (varco Via Manzoni) e verrà aperta al traffico veicolare la carreggiata lato poste di Piazza Verdi sino a raggiungere Via dei Colli, la Ztl varco D’Azeglio uscirà su Via Minzoni che sarà a doppio senso di marcia sino a Via Tommaseo.

I Taxi saranno dislocati in Via Chiodo tra Via Persio e Corso Cavour (ammiragliato M.M.)

Bus Urbani atc, provenienti dalla zona Chiappa transiteranno in Via Gramsci con istituzione di n. 4 nuove fermate, mentre quelli diretti a Chiappa transiteranno da Spallanzani e Viale Amendola.

Parcheggio Europa Park saranno chiusi varchi di entrata e uscita sulla Via V. Veneto, si potrà invece entrare sino alle 21:30 da Via XXIV Maggio e uscire anche dopo le 21:30 sempre da Via XXIV Maggio

Mercato del Venerdì per la sfilata sarà chiuso alle ore 15:00, quindi i residenti potranno riparcheggiare dopo la pulizia dei controviali di Viale Garibaldi.

SABATO 2 AGOSTO Pesa delle Imbarcazioni in Piazza Verdi, Cena delle Borgate in Corso Cavour e del “Concorso eleganza delle auto” in Via Chiodo.

Dalle ore 09:00 per la pesa delle imbarcazioni si prevede il divieto di transito ai Bus atc in Via Chiodo e Piazza Verdi in entrambi le direzioni.

Per la cena si prevedono divieti di sosta e transito in Via S. Antonio.

Dalle ore 18:00 per la sfilata eleganza si prevede la chiusura di Via Chiodo da Via Persio esclusa a Via Tommaseo esclusa.

Taxi saranno dislocati in Via Diaz e Largo Fiorillo

Bus Urbani atc, saranno deviati su Viale Amendola e Viale Italia (per gli utenti seguire indicazioni alle fermate.)

DOMENICA 3 AGOSTO 100° Palio del Golfo

Divieti di sosta con rimozione dalle ore 07:00 in Viale Italia tra Via Campanella e Rotatoria Oriana (Porto Mirabello) in entrambi i lati, Via XX Settembre, Molo Italia, Largo Fiorillo (eccetto i park riservati a Capitaneria di Porto)

Dalle ore 14:00 chiusura al traffico veicolare di Viale Italia nel tratto compreso Tra Via S. Cipriano e Rotatoria Oriana.

Tra Via S. Cipriano e Via Campanella potranno transitare, solo GLI AUTORIZZATI E BUS-TERMINAL CROCIERE- PER E DA LARGO FIORILLO.

Tra Rotatoria Oriana e Via Persio potranno transitare i veicoli da e per il Circolo Ufficiali M.M., motocicli, disabili.

Per l’occasione il traffico veicolare da Arsenale M.M. diretto a Migliarina e/o Autostrada verrà deviato da Viale Amendola, Piazza Chiodo, Via Chiodo (ZTL NON ATTIVA), Via Tommaseo, mentre quello proveniente da Migliarina per Portovenere Cinque Terre, da Via XX Settembre, Piazza Verdi, Via Chiodo, Piazza Chiodo e Viale Amendola. Si consiglia comunque di seguire le indicazioni di deviazioni e recarsi sulla Variante Aurelia.

BUS NAVETTA – ATTIVATO IL SERVZIO gratuito il 3 agosto dalle ore 16:00 alle ore 24:00

Per il raggiungimento della zona della manifestazione si consiglia di parcheggiare l’auto nei parcheggi interscambio PALAPARK (c/o Piazzale Pozzoli) e Darmipark (Via XV Giugno 1918) collegati con Bus navetta gratuito dalle ore 16:00 alle ore 24:00

Parcheggi Motocicli ciclomotori

1) Viale Italia in carreggiata tra Rotatoria Oriana e Via Persio esclusa

2) Via XX Settembre intera carreggiata tra Via XXIV Maggio e Viale Italia escluse.

Parcheggi Disabili:

1) Viale Italia, tra Via Malaspina e Rotatoria Oriana lato monte

2) Via XXIV Maggio tra Via Santorre di Santarosa e Largo 8 Marzo (Comune della Spezia)

Bus atc Itinerari invariati

Taxi Via Chiodo e Via Diaz.

A decorrere dalle ore 08:00 del giorno 01/08/2025 alle ore 10:00 del giorno 05/08/2025 i detentori di pass residenti zone C -B – D potranno sostare in tutte le aree adibite a parcheggio a tariffa, in deroga al pagamento di cui all’Ordinanza 2736/2005.

Attenzione per garantire un più fluido transito ai veicoli I GIORNI 02-03-04-05 AGOSTO 2025 A decorrere dalle ore 20:30 alle ore 01:00, NON E’ CONSENTITO SOSTARE CON LE AUTOVETTURE NELLE CORSIE BUS IN: VIA XXIV MAGGIO, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Crispi, lato mare, Via Gramsci, nel tratto compreso tra Via F.lli Rosselli e Piazza C. Battisti, Piazza C. Battisti nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Persio.