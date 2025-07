(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 SANITA’, ALOISIO (M5S): “GOVERNO INTERVENGA SU WEST NILE, PRONTA INTERROGAZIONE”

Roma, 30 lug. – “A seguito dell’incremento dei casi correlati al virus West Nile, sto per depositare un’interrogazione parlamentare per esortare il ministro della Salute a intervenire e per sapere quali misure intende adottare per rafforzare la prevenzione e il controllo nelle aree a maggior rischio. Chiedo al governo di stanziare fondi adeguati per aumentare la sorveglianza epidemiologica, di intensificare le operazioni di disinfestazione e di sensibilizzare la popolazione, in particolare i soggetti più fragili come anziani e immunodepressi. Inoltre, ritengo importante che si valutino strategie di screening sistematico e test specifici per le persone più a rischio, in modo da intervenire tempestivamente e ridurre le conseguenze gravi di questa infezione. La salute dei cittadini deve essere una priorità assoluta: è necessario garantire una pronta assistenza ai malati e pianificare con chiarezza le risorse e le tempistiche per affrontare eventuali future ondate di contagio. Il virus West Nile non può essere sottovalutato ed è nostro dovere mettere in campo tutte le azioni necessarie per tutelare la salute pubblica”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle