(AGENPARL) – Wed 30 July 2025 RAI, SBARDELLA (FDI): “GIUSTO IL RICHIAMO DI MATTARELLA, LE OPPOSIZIONI BLOCCANO LA RAI PER CALCOLI ELETTORALI”

“Condividiamo pienamente il richiamo del presidente Mattarella sullo stallo nella nomina del presidente Rai. È grave che le opposizioni, in Commissione di Vigilanza, continuino a bloccare la ratifica del presidente eletto dal Cda, nonostante abbiano espresso i propri rappresentanti all’interno dello stesso Consiglio.” Lo dichiara Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Vigilanza Rai.

“La verità è che la Rai è ostaggio delle divisioni interne tra le opposizioni – Pd, M5S e Avs – che, per calcoli elettorali, impediscono il completamento del vertice aziendale. Chi per anni ha lottizzato senza scrupoli oggi tenta di paralizzare l’Azienda. Ci auguriamo – conclude Sbardella – che le parole del Capo dello Stato spingano finalmente le opposizioni ad assumersi le proprie responsabilità.”

