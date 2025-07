(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

COMUNI, CATALDI (M5S): CDX VUOLE CANCELLARE BALLOTTAGGI E DIRITTI ELETTORI

ROMA, 30 lug. “Il Ddl firmato dai capigruppo del centrodestra che cancella i ballottaggi per l’elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti in caso di raggiungimento della soglia del 40%, di fatto elimina il fondamentale diritto dei cittadini di scegliere il proprio sindaco, crea primi cittadini di minoranza. Con questa norma nasceranno nei Comuni, l’ente più vicino ai cittadini, maggioranze fittizie, che adotteranno scelte di indirizzo politico non condivise o comunque non espressione dalla maggioranza effettiva della cittadinanza, con conseguente lesione del principio della sovranità popolare sancito dall’articolo 1 della Costituzione. In commissione Affari Costituzionali al Senato è stato bocciato il nostro emendamento soppressivo e la maggioranza va avanti spedita verso un altro colpo alla democrazia, che, al contrario, impone una piena legittimazione popolare e bilanciamento dei poteri. Loro che fanno tanta retorica sul voto degli italiani, vogliono far vincere i sindaci con il voto di una minoranza, incentivando ancora di più l’astensionismo e la disillusione degli elettori”.

Lo afferma il senatore M5S Roberto Cataldi, componente della commissione Affari Costituzionali.

