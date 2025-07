SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “ALLARMANTE DENUNCIA GIMBE, A RISCHIO FONDI PNRR”

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

Roma, 29 lug. – “Desta forte preoccupazione la denuncia di GIMBE, secondo cui il nostro Paese rischia di fallire gli obiettivi posti dal PNRR in materia sanitaria: a un anno dalla scadenza finale, infatti, l’82% delle risorse ancora non sono state spese e almeno 5 delle 14 misure fondamentali sono in grave ritardo. Le criticità evidenziate da GIMBE sono drammaticamente indicative di un modello di gestione miope e insostenibile: i ritardi nella riorganizzazione dell’assistenza territoriale, con le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità ancora in fase di attivazione, mettono a rischio la possibilità di offrire una sanità più vicina ai bisogni dei cittadini. La mancata attuazione delle misure previste dalla Missione 5 del PNRR, e dunque l’assenza di una rete assistenziale territoriale, comprometterà anche l’attuazione dei Piani Nazionali per le malattie cronache e rare, il che lederà i diritti di centinaia di migliaia di cittadini. A fronte di questa situazione allarmante, suscita ancora più sconforto la denuncia di GIMBE secondo cui è ormai conclamata la mancanza di trasparenza istituzionale che non consente di avere dati aggiornati. Analogamente, la carenza di personale sanitario, l’insufficienza di servizi attivi e le infrastrutture ancora da completare sono segnali di una gestione inefficiente, che ha saputo solo scaricare le responsabilità su Regioni e professioni sanitarie, anziché coinvolgerle in un processo di riforma partecipato e trasparente. Ancora più grave, le promesse di rafforzare le strutture di emergenza come le terapie intensive sono lontane dall’essere realizzate, con appena un terzo dei posti previsti attivi a metà percorso. La mancata adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico in tutte le Regioni, con il conseguente mancato coinvolgimento dei cittadini, rappresenta un ulteriore fallimento su uno dei pilastri fondamentali della digitalizzazione sanitaria. Innanzi a questo quadro impietoso ma oggettivo tracciato da GIMBE, il governo deve assumersi le proprie responsabilità, accelerare i tempi e investire realmente in risorse umane e infrastrutture. Non possiamo permetterci di continuare a sprecare risorse pubbliche e di mantenere un sistema sanitario che, invece di essere un esempio di eccellenza, rischia di diventare un fallimento collettivo. È ora di cambiare rotta, di mettere al centro le persone e di garantire a tutti un sistema sanitario all’altezza delle sfide del nostro tempo”. Lo scrive in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella, vicepresidente della Commissione Affari Sociali del Senato.

